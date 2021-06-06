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班珍舊情復燃 班爸：胡說八道

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克(右)與珍妮佛洛佩茲重燃愛火，自己的父親卻一無所知。(路透資料照片)
班艾佛列克(右)與珍妮佛洛佩茲重燃愛火，自己的父親卻一無所知。(路透資料照片)

幕前閃閃發亮的紅星，回到家中也一樣是父母的兒女，和雙親自有一套相處之道。

班艾佛列克(Ben Affleck)每回返家就會和父親聊自己的生活和工作，但因新冠肺炎疫情，已數個月未見面，小班父親接到英國媒體關心電話，才驚覺兒子已和十多年前訂婚又分手的珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）再度打得火熱，直呼自己根本一無所知！

77歲的小班父親坦言：「我會關心兒子的生活，他也會跟我分享想要告訴我的事。」至於媒體老是傳小班對珍妮佛洛佩茲難以忘情，不時有示好之舉，小班父親則稱：「我都沒聽過這些，胡說八道。」顯然班與珍妮佛是最近各自恢復單身後，才再度重燃愛火，但兒子的戀情全世界都一清二楚，只有老父親還被蒙在鼓裡。

此外，演藝圈大姐大瑪丹娜（Madonna）的父親近日度過90歲生日，她特別把大女兒蘿德絲(Lourdes)和一群養子女都帶去父親在密西根州的住處，替他開慶生派對。由於主角是老先生，充滿溫馨的氣氛，而沒有像她的其他聚會一樣狂野。

瑪丹娜推崇父親身為在美國義大利移民，就算經歷許多創傷，依然為自己所擁有的努力，她由衷感謝父親給她的影響。

瑪丹娜(前左)帶著孩子們為父親慶祝90歲生日。(取材自Instagram)
瑪丹娜(前左)帶著孩子們為父親慶祝90歲生日。(取材自Instagram)

瑪丹娜 義大利 美國

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