20年前豐唇毀容 龐德女郎布麗特悔不當初

布麗特艾克蘭在「金鎗人」中美麗奪目。（取材自IMDb）

要在全球無數女性中獲選成為007電影的主角，必然要有過人的美貌，無奈美女總是試圖要留住青春的腳步，卻極有可能整容失利導致毀容。現年78歲的「金鎗人」（The Man with the Golden Gun）女主角布麗特艾克蘭（Britt Ekland），近日接受雜誌訪問承認，就是20多年前一次豐唇手術，讓她後悔一生。

經過失敗的豐唇手術後，布麗特艾克蘭再難回復昔日美貌。（視頻截圖）

布麗特艾克蘭是來自瑞典 的佳人，在「金鎗人」中扮演幫助詹姆士龐德 （James Bond）的英國女情報員，卻因為編導將她塑造成少根筋的小迷糊，完全沒有原著中的幹練，遭來廣大批評，甚至被譏為「史上最差龐德女郎」。不過演出效果雖然欠佳，她的美貌並未受到質疑，她也就此成為影壇頗有名氣的性感豔星，不時有裸露清涼演出。

豔星最要緊的就是保持奪目的外表，布麗特年過半百後也不得將永遠美麗的希望寄託在醫美手術上，她當年豐唇時注射進去的是今天被認為有危險性、在美國 已被禁用的填充物Articol，而此物質會在體內永久留存，布麗特熬了20年，把藥物打進唇內才將Articol溶解，過程相當痛苦。

在豐唇之後，布麗特的嘴巴宛如恐怖片人物造型，她心痛自己整張臉都毀了，也更後悔當初不該去動手術。她現在已有體悟：「每個人都會變老，試圖想改變是沒有意義的，我現在覺得很好，比以前好多了。」