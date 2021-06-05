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美戲院加速復甦 今夏最期待「黑寡婦」

記者蘇詠智、陳建嘉／綜合報導
漫威「黑寡婦」是美國民調今夏最受期待的大片。（取材自IMDb）
漫威「黑寡婦」是美國民調今夏最受期待的大片。（取材自IMDb）

新冠肺炎疫苗美國廣泛施打有顯著成效，民眾生活回歸正常，過去一年幾乎停擺的戲院映演加速復甦，就連民調結果都顯示，超過9成的參與調查觀眾，對於回到戲院看電影的體驗非常滿意，今年夏天漫威的「黑寡婦」（Black Widow）是最受期待的暑期大片。

拜疫苗注射在當地便宜又方便所賜，美國充滿一片擺脫疫情陰霾、回復安樂生活的氣氛，據最大線上訂票網的民調顯示，願意走回戲院的觀眾，有近7成已打過疫苗，認為大銀幕的看片體驗，不是在家看小螢幕可以複製，暑期強片還是要在戲院欣賞才過癮，最受期待的大片，依序是「黑寡婦」、「噤界II」（A Quite Place Part II）、「玩命關頭9」（F9，Fast & Furious 9）、「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad）和「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring）。

休傑克曼在新片「追憶人」秀出猛肌。（視頻截圖）
休傑克曼在新片「追憶人」秀出猛肌。（視頻截圖）

此外，「西方極樂園」（Westworld）幕後團隊打造全新科幻動作強片「追憶人」（ Reminiscence），休傑克曼（Hugh Jackman）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）、譚蒂紐頓（Thandie Newton）以及吳彥祖共同主演，休傑克曼這回演出私家偵探，再度秀出壯碩肌肉，也將帶給觀眾前所未見的科幻新視野。

疫苗 美國 民調

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