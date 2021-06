美戲院加速復甦 今夏最期待「黑寡婦」

漫威「黑寡婦」是美國民調今夏最受期待的大片。(取材自IMDb)

新冠肺炎疫苗 在美國 廣泛施打有顯著成效,民眾生活回歸正常,過去一年幾乎停擺的戲院映演加速復甦,就連民調 結果都顯示,超過9成的參與調查觀眾,對於回到戲院看電影的體驗非常滿意,今年夏天漫威的「黑寡婦」(Black Widow)是最受期待的暑期大片。

拜疫苗注射在當地便宜又方便所賜,美國充滿一片擺脫疫情陰霾、回復安樂生活的氣氛,據最大線上訂票網的民調顯示,願意走回戲院的觀眾,有近7成已打過疫苗,認為大銀幕的看片體驗,不是在家看小螢幕可以複製,暑期強片還是要在戲院欣賞才過癮,最受期待的大片,依序是「黑寡婦」、「噤界II」(A Quite Place Part II)、「玩命關頭9」(F9,Fast & Furious 9)、「自殺突擊隊:集結」(The Suicide Squad)和「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring)。

休傑克曼在新片「追憶人」秀出猛肌。(視頻截圖)

此外,「西方極樂園」(Westworld)幕後團隊打造全新科幻動作強片「追憶人」( Reminiscence),休傑克曼(Hugh Jackman)、蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)、譚蒂紐頓(Thandie Newton)以及吳彥祖共同主演,休傑克曼這回演出私家偵探,再度秀出壯碩肌肉,也將帶給觀眾前所未見的科幻新視野。