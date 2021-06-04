茱莉安摩爾「人生異旅」 穿梭奇幻世界

茱莉安摩爾(左)在「莉西的人生異旅」與克里夫歐文有浪漫對手戲。(圖：APPLE TV+提供)

影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）近期帶來影集「莉西的人生異旅」（Lisey's Story），她的角色莉西經歷喪偶之痛，意外獲得能夠穿梭奇幻世界的能力，她坦言讀劇本時就頻頻讚嘆，「我只想說每個人都有對抗黑暗面的時刻，只要努力，我們都能度過難關」，這番話也希望疫情 肆虐當下，全球人齊心抗疫。

茱莉安摩爾同時擔綱該劇製片，被問同時擔任演員、製片的心情，她笑稱製片必須要攬下所有拍攝細節，也要與導演 、主創協調故事基調，「身兼兩職很辛苦，但我一路走來喜歡多方挑戰」，更透露並不會刻意挑片，從影以來拍過恐怖片、娛樂動作片以及瘋狂喜劇，雖有時評價並不好，但她認為也是一種嘗試，「就像我現在拍『莉西』，覺得是全新的經驗」。

茱莉安摩爾去年滿60歲，演過無數經典角色，更以「我想念我自己」(Still Alice)拿下奧斯卡 影后，至於為何選中史蒂芬金（Stephen King）的原作小說改編，她笑說：「我很喜歡這個故事，是一名孤獨的女性如何得到救贖，過程很精采。」為了呈現瑰麗的奇幻世界，茱莉安與特效總監、美術設計無數次討論，好不容易才定案。

茱莉安與導演巴特弗羅因德利希(Bartholomew Freundlich)結婚迄今18年，育有一子一女，她笑稱現在除了拍戲，就是專心在家陪家人，「我覺得自己的生活非常幸福」。