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閃電俠女主角 丹妮兒演而優則導

記者蘇詠智／台北-溫哥華連線採訪
丹妮兒帕娜貝克扮演冰霜殺手的造型很獨特。（圖：Warner TV提供）
丹妮兒帕娜貝克扮演冰霜殺手的造型很獨特。（圖：Warner TV提供）

DC漫畫影集目前的旗艦代表「閃電俠」（The Flash）第七季，女主角之一丹妮兒帕娜貝克（Danielle Panabaker）從受過情傷的科學家，到被平行時空的分身影響而變為有急凍能力的冰霜殺手，挑戰兩種截然不同的性格，她演而優則導，從第五季起每季都有一集由她執導，坦言疫情期間休息大半年再回到片場，既開心卻也難掩緊張。

「閃電俠」大都在加拿大溫哥華拍攝，去年新冠肺炎疫情橫掃歐美，第六季結束大夥各自返鄉，過著隔離防疫的生活，直到去年10月才又重回溫哥華，開始第七季的拍攝，她形容能夠再次見到合作多集的老同事，當然很開心，可是大家在家關了好幾個月，上戲時也不能戴口罩，難免有些緊張。

對於自己在「閃電俠」裡的多重身分，丹妮兒並沒有特別偏好哪一個，因為都會讓她得到不同的滿足。就像女科學家凱特琳（Caitlin Snow），從失去最愛的未婚夫到失去更多的家人，情感戲的呈現較深刻，但冰霜殺手（Killer Frost）比較嗆辣，詮釋起來另有不一樣的享受。至於執導一整集，那就除了自己角色會接觸到的部分外，還要和每一組的工作人員都溝通、協調，腦中會對整個故事有更宏觀的理解，又是不同的體驗。她如果單純身為演員，最喜歡每一季拍到結局高潮時，通常所有角色會登場，她也能跟平常較少和她有機會對戲的人合作到。

去年丹妮兒的人生進入重要階段，升格人母。她認為疫情期間做個新手媽媽，最難的是要隔離：「我以為把孩子接回家，可能有很多親友能來探望，支持我、幫助我等，結果不行，只有我們自己在一起，因為大家都必須隔離。我想這是我覺得最掙扎的，很多人也跟我一樣。疫情過後，我應該會給很多人很大的擁抱。」

疫情 凱特 口罩

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