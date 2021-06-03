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馬修派瑞上節目恍神 原來是父女戀吹了

記者陳建嘉／綜合報導
莫莉赫茲（圖）與馬修派瑞交往三年。（取材自Instagram）
莫莉赫茲（圖）與馬修派瑞交往三年。（取材自Instagram）

51歲馬修派瑞（Matthew Perry）最近因回歸演出「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion）獲得注目，他在特別節目中臉部浮腫、口齒不清，彷彿心情不好，即便節目導演班溫斯頓（Ben Winston）已代為否認，並說他當天狀態很不錯，馬修派瑞日昨突發聲明表示，他與小他22歲的未婚妻莫莉赫茲（Molly Hurwitz）已分手，結束父女戀。

馬修派瑞透過「時人」（People）發出分手聲明，文中表示「有些事就是無法順利進行，就像我們現在這種情況，我只希望莫莉未來一切安好。」但未說明分手原因。

馬修與莫莉交往三年，時常在IG擺出莫莉的照片放閃，去年與女友正式訂婚，他當時曾開心喊「我決定訂婚了，我真的很幸運，能遇到這個世界上最棒的女人」。

事實上，隨著「六人行」特別節目的播出，就有網友發現，一向喜歡碎碎念的馬修，這回變得較為憂鬱，還在節目最後，感傷地向其他演員喊話「這一生真的很高興能夠認識你們，你們是我最好的朋友」，惹哭其他五位成員，有網友一度擔心他是否憂鬱症再度發作，如今看來，應是受失戀所苦。

馬修派瑞（右） 因演出「六人行：當我們又在一起」再受注目。（圖：HBO MAX提...
馬修派瑞（右） 因演出「六人行：當我們又在一起」再受注目。（圖：HBO MAX提供）

導演 憂鬱症

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