提摩西司伯 演完畫家開畫展

《洛瑞&火柴男人》劇照。（取材自IMDb）

英國 男演員提摩西司伯（Timothy Spall）從影30年，塑造了多個經典銀幕形象，並以《哈利波特》系列電影 中的「蟲尾」彼得佩迪魯（Peter Pettigrew）一角，為全球觀眾所知。

2014年，提摩西司伯憑藉影片《畫世紀：透納先生》（Mr. Turner）獲得坎城影展最佳男演員殊榮，他在片中飾演19世紀英國傳奇畫家威廉透納（Joseph Mallord William Turner）。2019年上映的《洛瑞&火柴男人》（Mrs Lowry & Son）中，他又飾演了活躍於20世紀的英國著名畫家洛瑞（L. S. Lowry，Laurence Stephen Lowry）。其實，生活中的提摩西司伯，本身也是一位業餘畫家。6月18日至7月18日，他的首個個人畫展將在倫敦 潘託內畫廊（Ponton Gallery）舉辦，不過這次展覽的源起還是與電影有關。

2019年，為迎接電影《洛瑞&火柴男人》的上映，位於索爾福德市（Salford）的洛瑞美術館辦了一場特別的展覽，將大畫家L. S. Lowry的代表作與提摩西司伯的14幅作品一同展出。倫敦畫商多米尼克潘託內看展時當場就被司伯的畫作所吸引，邀請他未來一定要去自己的畫廊舉辦個展。「聽到他的提議，我當時多少有些吃驚，雖說我向來就喜歡挑戰自己，但說到要獨立辦畫展，心裡還是禁不住有點忐忑不安。」司伯早前在接受媒體訪問時回憶說。

《畫世紀：透納先生》劇照。（取材自IMDb）

最終，他用半年的時間，完成了20幅新作，即將亮相於名為「提摩西司伯：走出風暴」的個展中。

提摩西司伯1957年出生於倫敦的一個普通工人家庭。他自幼熱愛藝術，念中學時就常去泰特美術館觀摩前輩大師的印象派和超現實主義繪畫。「達利的龍蝦電話，最讓我著迷。」司伯表示。不過，相比畫畫，他更大的興趣還是表演。中學畢業，他順利進入英國皇家戲劇學院（RADA），也就此放下了心中的繪畫夢。

轉眼就是幾十年過去，2011年，麥克李（Mike Leigh）導演邀請曾與自己多次合作的司伯主演傳記電影《畫世紀：透納先生》，為準備這個角色，他安排影片繪畫顧問提姆賴特（Tim Wright ）親自為司伯上課，由繪畫基本功開始，專心致志研習足足兩年。這不僅讓司伯更貼近角色，也使他重新找回自己少年時代熱愛繪畫的初心。

「他幫我上繪畫課，由最基礎的開始，從速寫到寫生，再到畫人體，步步為營。」司伯透露。最終，他的畫功獲得了老師的高度肯定，後者表示，未來某日即便司伯不再吃演員這碗飯，也足以靠繪製透納仿作來謀生。

不過，電影拍完，司伯暫時又放下了繪畫這件事，直到前年拍攝電影《洛瑞&火柴男人》，他才真正重燃起對於繪畫的熱情。

英國男演員提摩西司伯繪畫功力了得。（取材自IMDb）

影片拍攝間隙，司伯一有空閒就會在現場自顧自地繪畫，並且逐漸找到了屬於自己的風格。

司伯平時有拍照的習慣，走到哪裡，見到美景，都會拍攝下來，存在電腦裡。他的繪畫作品也以風景畫為主，靈感多取自他拍攝的那些風景照片，但按照提姆賴特的說法，「其中又有一些超現實主義的味道」。

畫展開幕在即，司伯說他很歡迎負面的批評，畢竟自己只是個半路出家的業餘畫家。而且，他也很清楚自己有多幸運。「成千上萬的優秀畫家，終其一生都沒能獲得承認，沒能有辦個展的機會，我很清楚自己是有多幸運。」

（取材自澎湃新聞）