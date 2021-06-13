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MTV影視大獎 汪達與幻視大贏家

陳韻涵
「2021年MTV影視大獎」頒獎典禮5月中在洛杉磯登場。（路透）
「2021年MTV影視大獎」頒獎典禮5月中在洛杉磯登場。（路透）

「2021年MTV影視大獎」（2021 MTV Movie & TV Awards）早前在加州洛杉磯好萊帕拉丁音樂廳（Hollywood Palladium）登場，共頒13個獎項，其中漫威影業（Marvel Studios）英雄電影延伸影集《汪達與幻視》（WandaVision）獲得五項提名抱回四大獎，包括最佳影集獎、最佳表演獎、最佳反派角色，以及最佳打鬥獎，為最大贏家。

《汪達與幻視》獲得夢寐以求的最佳影集獎，擊敗歐美古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）、空手道影集《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）、富含流行時尚元素的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），以及英雄影集《黑袍糾察隊》（The Boys）等勁敵。

好萊塢影星伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）在《汪達與幻視》中飾演女主角汪達（Wanda），助她奪得最佳表演獎，與歐森上演多次對手戲的共同女主角凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）獲得最佳反派角色的殊榮；更值得慶祝的是，歐森與哈恩共同贏得最佳打鬥獎。

伊莉莎白歐森（左）和凱薩琳哈恩（右）上台領取最佳打鬥獎。（路透）
伊莉莎白歐森（左）和凱薩琳哈恩（右）上台領取最佳打鬥獎。（路透）

飾演汪達鄰居「潔拉汀」（Geraldine）的泰娜帕麗斯（Teyonah Parris）被提名角逐最佳英雄獎，最終抱憾而歸，敗給「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）的獵鷹主角安東尼麥基（Anthony Mackie）。潔拉汀雖然以看似無害的鄰居臥底身分出場，但她的真實身分其實是神劍局（S.W.O.R.D.）特務莫妮卡拉姆博（Monica Rambeau）；天劍局是漫威影集中的反恐組織與情報機構。

最佳接吻獎 親到戲外

32歲的歐森領獎時，特別感謝漫威粉絲。她說：「你們是最棒的粉絲，我熱愛扮演這個角色長達七年的時間。能參演《汪達與幻視》真的比什麼都還要好。我們在拍攝過程中享受到無窮樂趣，希望我們帶給你們感動並和愉快的感受。」

歐森和47歲的哈恩聯袂上台領取最佳打鬥獎的「黃金爆米花」獎座時，獲得如雷掌聲。哈恩說：「非常感謝你們投票支持我們的最佳打鬥，這對我而言很諷刺，因為我超愛妳的，莉莉歐森（Lizzie Olsen，伊莉莎白歐森的小名）。」

歐森逗趣回應說道：「我們勢必會贏得最佳接吻獎吧？我開玩笑的，我們不會。」

《外灘探祕》主演除了獲得本屆MTV最佳接吻獎，兩人的感情還從戲裡延伸到戲外。（取...
《外灘探祕》主演除了獲得本屆MTV最佳接吻獎，兩人的感情還從戲裡延伸到戲外。（取材自IMDb）

《外灘探秘》的蔡斯史杜基斯（左）和瑪德琳克萊恩獲得最佳接吻獎。（路透）
《外灘探秘》的蔡斯史杜基斯（左）和瑪德琳克萊恩獲得最佳接吻獎。（路透）

MTV影視大獎真的有最佳接吻獎，今年由《外灘探祕》（Outer Banks）的蔡斯史杜基斯（Chase Stokes）和瑪德琳克萊恩（Madelyn Cline）獲得。兩人上台領獎時，蔡斯史杜基斯的得獎感言說到一半，瑪德琳克萊恩霸氣要他閉嘴，接著這對假戲真做的愛侶熱情擁吻。

哈恩獨自上台領取最佳反派角色獎時，藉由領獎機會，公開向歐森致敬，她說：「特別感謝伊莉莎白歐森，少了她，這一切都不會發生。」

哈恩自述中學時代曾在《綠野仙蹤》（Wizard of Oz）話劇中飾演機器人（Tin Man），但她當時真的非常渴望能夠擔任女主角桃樂西（Dorothy），僅因為她想穿上那雙紅色舞鞋。

哈恩表示，「我花了很長、很長、很長的一段時間，才意識到在我內心深處藏著一個邪惡的女巫。」這個邪惡女巫指的是哈恩在《汪達與幻視》中飾演的愛管閒事鄰居艾格尼絲（Agnes），但其真實身分是法力強大的女巫阿加莎哈克尼斯（Agatha Harkness）。

凱薩琳哈恩在《汪達與幻視》中飾演邪惡女巫，獲得MTV最佳反派獎。（取材自IMDb...
凱薩琳哈恩在《汪達與幻視》中飾演邪惡女巫，獲得MTV最佳反派獎。（取材自IMDb）

終局之戰後 故事未完

《汪達與幻視》由美國導演潔克薛佛（Jac Schaeffer）執導，屬於迪士尼（Disney）漫威電影宇宙故事軸的延伸，講述歐森飾演的「緋紅女巫」汪達與保羅貝特尼（Paul Bettany）飾演的幻視（Vision），在2019年院線強檔具鉅片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）落幕之後的故事。

緋紅女巫在2014年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）初次登場，歐森從那時便開始飾演汪達。

歐森今年稍早告訴「眾生相雜誌」（People Magazine）說：「我總是演出電影中真誠的一部分，儘管每個人都會從中得到愉悅與快樂，但這部片讓我更了解汪達，看見她的性格多變，以及她內心深處的愛戀。」

「這聽起來像是騙人的花招，但這就是電影和影集敘事的一部分」；歐森說：「至於劇情如何發展，答案就在影視作品當中。」

導演以彩色及黑白畫面演繹汪達的內心世界。（取材自IMDb）
導演以彩色及黑白畫面演繹汪達的內心世界。（取材自IMDb）

喜劇主持人 爆笑頒獎

2021年MTV影視大獎此次由所有《周六夜現場》中以爆笑演出而聞名的萊絲莉瓊斯（Leslie Jones）主持，整場典禮歡笑聲此起彼落。

瓊斯介紹《汪達與幻視》入圍影片時，化身脫衣舞孃，試圖改編重現1960年代非裔菁英故事《邁阿密的一夜》（One Night in Miami）及歐美古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》的橋段，惹得觀眾哄堂大笑。

瓊斯發揮喜劇演員的本色，在開場致詞獨白中開玩笑說，新冠肺炎避疫解除封鎖之後，終於可以出門約會了。

瓊斯此次肩負主持重任，最讓她得意的除了絕無冷場的氣氛炒熱功力之外，她也因為參演《來去美國2》（Coming 2 America）而獲頒最佳喜劇表演獎。

《來去美國2》是1988年同名浪漫喜劇電影的續集，講述虛構非洲國家薩慕達（Zamunda）國王喬福（Akeem Joffer）得知他在美國有一個失散已久的兒子，必須返美與這個意料之外的繼承人見面，並重零開始建立親子關係的故事。

今年MTV影視大獎由喜劇演員萊絲莉瓊斯主持，整場典禮歡笑聲不斷。（Getty I...
今年MTV影視大獎由喜劇演員萊絲莉瓊斯主持，整場典禮歡笑聲不斷。（Getty Images）

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