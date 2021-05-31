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小布又有「父女戀」？ 奧斯卡後台與小21歲安德拉黛熱聊

記者黃保慧／綜合報導
布萊德彼特被傳與女星安德拉黛打情罵俏。(路透資料照片)
布萊德彼特被傳與女星安德拉黛打情罵俏。(路透資料照片)

57歲的布萊德彼特（Brad Pitt）和安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚官司打了5年，近期判定小布獲得共同扶養權，他除了有此好消息外，最近又被傳出感情有新進展。據英國「鏡報」報導，傳他在今年的奧斯卡後台與36歲女星安德拉黛（Andra Day）打情罵俏，讓這段相差21歲的戀情甚囂塵上。

報導指出，小布被今年以「哈樂黛的愛與死」（The United States vs. Billie Holiday）角逐奧斯卡影后的安德拉黛迷住，他今年擔任奧斯卡頒獎人，在典禮後台被目擊與安德拉黛相談甚歡，還交換聯絡方式。但有知情人士表示，有可能也只是工作上的邀約互動，不過小布的友人認為，如果真的在一起，會是很好的伴侶。

安德拉黛今年獲奧斯卡提名最佳女主角獎。（路透資料照片）
安德拉黛今年獲奧斯卡提名最佳女主角獎。（路透資料照片）

安德拉黛是歌手出身，但主演電影「哈樂黛的愛與死」獲奧斯卡影后提名，雖然最後敗給「游牧人生」（Nomadland，又譯無依之地）的法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand），精湛演技仍獲得好萊塢影人肯定。

其實小布不是第一次談「父女戀」，去年8月他被爆祕戀小29歲的德國女模妮可普圖拉斯基（Nicole Poturalski），兩人被拍到搭乘私人飛機出遊，前往小布法國南部的酒莊，隨著戀情浮出檯面。不過之後女方的背景遭起底，被發現已婚，對象是68歲的德國高級餐廳老闆，結婚8年的他們育有7歲的兒子，妮可與小布的戀情於是不了了之。

小布 奧斯卡 德國

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