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舊愛說溜嘴？李奧納多被女星外甥女爆料「床技很差」

記者黃保慧／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐被爆料性事。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐被爆料性事。（路透資料照片）

46歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）曾在2013年被八卦雜誌爆料，和女星茱莉安哈克（Julianne Hough）感情非常親密，想不到近期，卻被茱莉安哈克的外甥女在TikTok爆料，「我的阿姨曾睡過李奧納多，而且他床技很差」，引發軒然大波。

綜合媒體報導，茱莉安哈克的外甥女絲塔（Star）在TikTok回應「名人親戚站出來」挑戰，突然在車上錄影嘻笑大爆料，「我阿姨曾和李奧納多狄卡皮歐睡過，但顯然地，他在床上表現不好。」還在影片上方打下「沒有說謊，你可以查」。絲塔之後還聲稱見過羅斯林奇（Ross Lynch），又說母親與伊恩·桑莫哈德（Ian Somerhalder）和妮琪利德（Nikki Reed）是好朋友。

茱莉安哈克與外甥女絲塔（右）。（取材自Instagram）
茱莉安哈克與外甥女絲塔（右）。（取材自Instagram）

不過很快絲塔就趕緊把影片刪除，但已無法挽救，影片已被網友擷取在網路上瘋傳。

其實李奧納多狄卡皮歐與茱莉安哈克並未公開宣布兩人交往過，但在2013年的雜誌「明星」裡曾被寫道，有人目擊兩人在音樂節上相當親暱，李奧納多在女方耳朵旁說話，接著很迅速在對方脖子親了一下，當時看起來相當沈溺在兩人的世界裡。

TikTok 八卦 好萊塢

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