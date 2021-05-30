我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

莎朗史東全裸成名作 片酬只有邁可道格拉斯的零頭

記者陳建嘉╱綜合報導
莎朗史東仍是影迷心目中的不老女神。（取材自Instagram）
莎朗史東仍是影迷心目中的不老女神。（取材自Instagram）

資深性感女神莎朗史東（Sharon Stone），雖已63歲，狀態仍保持非常好，她最近為自傳「重生之美」（The Beauty of Living Twice，暫譯）宣傳，接受加拿大媒體BBC訪問，回顧代表作「第六感追緝令」（Basic Instinct）提到自己的片酬比起同片男主角邁可道格拉斯（Michael Douglas），簡直是天差地遠，據查邁可當時獲得1400萬美元，還有票房分紅，而她只有50萬美元，連零頭都沒有。

莎朗史東說，「拍完『第六感追緝令』後，我處在一個很奇怪的狀態，我一夕暴紅，但我沒有錢；微薄片酬還不夠買一件去奧斯卡頒獎典禮能穿的裙子。」

莎朗史東先前受訪時，先前曾抨擊「第六感追緝令」導演（Paul Verhoeven）的鏡頭物化她，但她也坦言自己的人生被這部電影改變，上周五還是普通人，隔周二名氣就有如「披頭四」（The Beatles），「人們會撲上妳的車子，就連妳只想上街，也會有30個在購物的人衝向妳，追逐妳」，而她甚至無法負荷自己的保鑣費用，也提到1992年出席坎城影展時，場面太瘋狂，她所有的行李都被偷了，也被大量粉絲包圍，最後是在飯店員工、劇組保鑣的協助下才脫困。

莎朗史東在「第六感追緝令」飾演性感又危險的女作家凱瑟琳，在片中有大尺度的激情戲，三點全露令人大噴鼻血的情欲作品，也讓她奠定演藝圈性感女神的地位。

導演 奧斯卡 電影

上一則

劉嘉玲嗨跳廣場舞 還被大叔提醒舞步 網讚：太接地氣

延伸閱讀

莎朗史東再爆成名作祕辛 片酬少到買不起奧斯卡禮服

莎朗史東再爆成名作祕辛 片酬少到買不起奧斯卡禮服

防疫第一 奧斯卡明年典禮延至3月27日

防疫第一 奧斯卡明年典禮延至3月27日
新冠肺炎影響？2022奧斯卡延期至3月27日舉辦

新冠肺炎影響？2022奧斯卡延期至3月27日舉辦
影藝學院：明年奧斯卡頒獎典禮 延至3月底登場

影藝學院：明年奧斯卡頒獎典禮 延至3月底登場

熱門新聞

金鐘視后柯淑勤疫情期間放送粉絲福利。圖／摘自臉書

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

2021-05-25 09:49
羅愛英親餵女兒母乳。 圖／摘自Instagram

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

2021-05-23 11:34
湯唯當年與梁朝偉拍攝「色，戒」。(本報資料照片)

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

2021-05-28 20:03
張柏芝多次因為肚凸而屢傳懷第4胎。圖／摘自微博

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

2021-05-27 14:19
周杰倫為2021中國好聲音導師陣容。圖／摘自微博

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

2021-05-25 09:27
張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

2021-05-28 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞