莎朗史東全裸成名作 片酬只有邁可道格拉斯的零頭

莎朗史東仍是影迷心目中的不老女神。（取材自Instagram）

資深性感女神莎朗史東（Sharon Stone），雖已63歲，狀態仍保持非常好，她最近為自傳「重生之美」（The Beauty of Living Twice，暫譯）宣傳，接受加拿大媒體BBC訪問，回顧代表作「第六感追緝令」（Basic Instinct）提到自己的片酬比起同片男主角邁可道格拉斯（Michael Douglas），簡直是天差地遠，據查邁可當時獲得1400萬美元，還有票房分紅，而她只有50萬美元，連零頭都沒有。

莎朗史東說，「拍完『第六感追緝令』後，我處在一個很奇怪的狀態，我一夕暴紅，但我沒有錢；微薄片酬還不夠買一件去奧斯卡 頒獎典禮能穿的裙子。」

莎朗史東先前受訪時，先前曾抨擊「第六感追緝令」導演 （Paul Verhoeven）的鏡頭物化她，但她也坦言自己的人生被這部電影 改變，上周五還是普通人，隔周二名氣就有如「披頭四」（The Beatles），「人們會撲上妳的車子，就連妳只想上街，也會有30個在購物的人衝向妳，追逐妳」，而她甚至無法負荷自己的保鑣費用，也提到1992年出席坎城影展時，場面太瘋狂，她所有的行李都被偷了，也被大量粉絲包圍，最後是在飯店員工、劇組保鑣的協助下才脫困。

莎朗史東在「第六感追緝令」飾演性感又危險的女作家凱瑟琳，在片中有大尺度的激情戲，三點全露令人大噴鼻血的情欲作品，也讓她奠定演藝圈性感女神的地位。