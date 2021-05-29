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「六人行」特別篇 中國剪光女神卡卡、BTS畫面

娛樂新聞組╱綜合報導
「六人行」主角群齊聚，麥特勒布蘭(左起)、馬修派瑞、珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲以及麗莎庫卓開心玩遊戲。（圖：HBO MAX提供）
「六人行」主角群齊聚，麥特勒布蘭(左起)、馬修派瑞、珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲以及麗莎庫卓開心玩遊戲。（圖：HBO MAX提供）

眾所期盼的經典影集「六人行」特別篇「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion）日前播出，請來包括女神卡卡（Lady Gaga）、小賈斯汀（Justin Bieber）和南韓天團防彈少年團（BTS）客串演出。不過這些大明星的畫面，在中國播出時全被剪掉。

但這些畫面在陸版通通剪光光！ETtoday引述「Variety」報導，三人被剪掉的原因，認為女神卡卡曾經聲援西藏，並與達賴喇嘛會面、小賈斯汀曾參訪東京靖國神社，以及防彈少年團去年因為提到「韓戰70周年」，被陸網指是無視「抗美援朝」而死去的中國士兵，因而被指是辱華。由於這些原因，使得他們的畫面「被河蟹」。

除此之下，「六人行：當我們又在一起」邀請世界各國粉絲分享該劇對自己的影響，但其中提到自己的同志的粉絲，畫面也被剪掉。

本報系聯合報報導，「六人行」相隔17年之後推出特別篇，不僅找回6位主角閒話家常，爆料從前拍戲糗事，更找來防彈少年團、女神卡卡、貝克漢（David Beckham）以及小賈斯汀等大牌明星受訪，分享他們與「六人行」之間的美好記憶，珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）更爆料，曾一度與大衛史威莫（David Schwimmer）來電，但兩人覺得當朋友更好，因此從未交往；節目爆點不斷，甚至有不少網友直呼「看到哭」、「青春記憶都回來了」。

看準老影迷的忠誠度，接下來「慾望城市」（Sex and the City）也將推出續篇影集，除了「肉食女」金凱特蘿蘿（Kim Cattrall）之外，另三位女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）與克莉絲汀戴維斯（Kristin Landen Davis），皆確定回歸主演，預計又會掀起新一波的懷舊熱潮。

女神卡卡 中國 凱特

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