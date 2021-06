眾星抵制 金球獎這次真的掰了？

NBC電視台宣布明年起不會再轉播金球獎頒獎。(Getty Images)

往年負責轉播金球獎 (Golden Globe Awards)頒獎典禮的NBC電視台前陣子忽然宣布,明年起不會再轉播金球獎頒獎。這個本來就因負面新聞纏身而飽受壓力的好萊塢 第二大獎項,被徹底被推到了懸崖邊緣。

「黑寡婦」史卡莉喬涵森(Scarlett Johansson)上月公開表示,其實自己抵制金球獎早已多年,原因是某些金球獎評委常問她一些近乎性騷擾並帶有性別歧視的問題。同日,憑《我知道這是真的》(I Know This Much Is True)拿下今年金球獎迷你劇/電視電影最佳男主角獎的「綠巨人浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)也表示:「金球獎的改革令人感到沮喪。」

史卡莉喬涵森砲轟金球獎評審過去常問她近乎於性騷擾的問題。(Getty Images)

幾天後,湯姆克魯斯(Tom Cruise)也跟進抵制金球獎的行列,宣布已用快遞退回過去獲得的三座金球獎,包含1990年《七月四日誕生》(Born on the Fourth of July)、1997年《征服情海》(Jerry Maguire)的兩座最佳男主角獎以及2000年憑《心靈角落》(Magnolia)拿到的最佳男配角獎。同日,曾因《心靈捕手》(Good Will Hunting)拿過金球獎最佳編劇獎和最佳男主角獎(絕地救援,The Martian)的麥特戴蒙(Matt Damon),也在受訪時表示:「這只不過是一個頒獎秀罷了,死就死了,沒什麼大不了的。」

麥特戴蒙表示金球獎淪為頒獎秀,認為就此結束並不可惜。圖為他2016年憑《絕地救援》獲獎照片。(Getty Images)

這些好萊塢明星的表態,獲得了美國主流媒體的一致好評。再加上Netflix、亞馬遜和華納三家好萊塢公司早已宣布暫停與金球獎的一切合作,以及NBC的最終一錘定音,這個有著將近80年歷史的獎項,幾乎走到末日。

汙點太多 被拒播十幾年

回顧歷史,對於金球獎的非議其實並不是第一次。

金球獎的主辦方好萊塢外國記者協會(Hollywood Foreign Press Association, HFPA),本就是一群身在異國他鄉記者們為拉近自己與各大電影公司的關係、爭取更多話語權而成立的小集體。1960年代,美國聯邦通信委員會就曾對金球獎展開調查,最終認定金球獎頒獎典禮存在嚴重舞弊(包括威脅被提名人必須到場、暗示其缺席就不太有獲獎機會等),還對負責直播頒獎典禮的NBC電視台提出過警告。於是,從1969年起,NBC拒絕直播這台頒獎典禮,直到1973年,金球獎主辦方聲稱已革新洗面,頒獎儀式才再獲電視轉播。

然而,到了1982年,金球獎把最佳電影新人獎頒給演員琵雅札多拉(Pia Zadora)後,再度陷入危機。琵雅札多拉當年25歲,在好萊塢還沒混出什麼名堂,但她的億萬富豪老公梅舒蘭里克利斯(Meshulam Riklis)大手筆邀請外記協會成員去他位於拉斯維加斯的賭場玩,為他們舉辦豪奢派對,最終成功為妻子「買」到了一座金球獎。

金球獎1982年接受招待後把最佳新人獎頒給琵雅札多拉,惹來非議。(取材自金球獎官網)

醜聞曝光後,外記協會名譽徹底掃地,1983年起連續多年的頒獎典禮再無電視台願意直播,直到1996年才重新獲得NBC電視台的轉播合約。

過去幾十年間,伴隨著全球化加劇,奧斯卡的影響力在全球與日俱增,也讓被視作奧斯卡最重要風向球的金球獎,在國際上也愈來愈被重視。2018年,NBC與外記協會談妥了直至2026年的頒獎典禮轉播合約,每年支付給協會的費用,由原本的2100萬美元大幅提高到了6000萬美元。於是,這也讓這80多位金球獎評委,成了好萊塢最「躺贏」的一個群體。

這些生活在南加州,為海外媒體供稿的電影記者(包括文字記者和攝影記者),靠著參加各種新聞發布會,與好萊塢明星聯絡聯絡感情,年底給出自己手中的一張選票,就能一同瓜分這每年幾千萬的轉播收入,更別說其中還牽涉到了各種灰色交易。

被批太白 前主席扯後腿

至於如今這波批評浪潮重啟,還要追溯到今年2月,洛杉磯時報和紐約時報兩面夾擊,披露金球獎和外記協會內部各種弊病,包括數十年來從未有過非裔 成員;對其組織原則、職業操守、評獎規則乃至評委專業資質本身都提出了嚴厲批評。隨後,外記協會方面答應會立即採取行動,引入更多非裔成員,盡快達成多元化。

4月,金球獎頒獎典禮並未受到影響,如期進行,只是收視率相比過往達到歷史最低點,而且與會嘉賓也多有當場揶揄「金球獎好白」的抨擊言論。

典禮結束,金球獎又連續出了幾條負面新聞,先是外記協會的某位記者在頒獎典禮之後採訪獲獎非裔演員丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)時,將他誤認成了演員勒斯里小歐頓(Leslie Odom Jr.),雖然他辯稱是網路連線有問題,導致誤會,但批評者卻堅持認為這種「誤會」反映的正是白人的自大和對於非裔的輕視。之後,曾擔任過外記協會主席的菲利普伯克(Philip Berk)轉發一篇文章時負面評價了「非裔的命也是命」運動。雖然外記協會立即宣布將其除名,但外界普遍認為這正是金球獎積弊重重的側面佐證。

一名好萊塢外國記者協會成員在金球獎頒獎典禮後,採訪獲獎非裔演員丹尼爾卡盧亞(見圖)卻認錯人,被轟難怪金球獎「太白」。(Getty Images)

面對壓力,外記協會現任主席愛麗薩(Ali Sar)公開承諾,組織已著手進行改革,今年將新增至少13位非裔成員,這樣外記協會的總人數將會達到100人,非裔佔比正好13%。而到了2023年,爭取外記協會成員總數再比現在增加50%。5月6日,外記協會全體通過了這項決議,滿心以為會受到外界歡迎,結果卻恰恰相反。多個非裔權益組織批評金球獎所謂新增13名非裔成員的做法,純粹是在為湊數而湊數,而兩年才增加50%成員的決定,也被看作是改革步伐太慢。

Netflix共同執行長泰德薩蘭多斯(Ted Sarandos)率先砲轟,宣布停止與金球獎的一切合作,直接將這波抵制活動推向高潮,最終也逼得第一時間對於外記協會改革方案曾表示過肯定意見的NBC方面,來了個一百八十度態度大轉變。

輿論賜死 增非裔仍沒救

面對金球獎成了眾矢之的,美國主流媒體似乎也都樂觀其成。綜藝雜誌(Variety)表示:「沒有了金球獎的世界,只會更好。」紐約時報也高調宣布:「對於金球獎來說,這場派對已經結束了。」

此時的外記協會,應該是真正感受到了好萊塢鐵拳的威力。主席愛麗薩虛心地表示,如今的重中之重,是要重新制定全面改革的方案,至於2022年的頒獎典禮到底還辦不辦,暫時不考慮。在她給出的新的時間表上,外記協會承諾8月第1周之前,就會增加至少20名新成員,此外還要選出全新的董事會並增設外部監督人士。

綜藝雜誌專欄作者克雷頓戴維斯(Clayton Davis)就建議說,NBC應該還要繼續施壓,要讓外記協會現任87名成員集體下台,整個外記協會徹底重起爐灶。「因為金球獎這個名字已經被玷污了,我在這些人身上根本看不到什麼『金色』,也沒有『球』字所代表的環球性。」非裔記者戴維斯忿忿不平地表示。在他看來,這種情況下再往裡面增添非裔成員,只能發揮吉祥物的作用,讓後者跟著一起蒙羞。

事實上,NBC宣布不再轉播明年金球獎時的措辭也非常清楚:「我們始終相信外記協會有決心真正做到改革,但是,如此規模的改革需要時間,需要大量的工作。」NBC表示,只要外記協會的改革工作做得好,「我們在2023年1月重新恢復轉播金球獎,大有希望」。

湯姆克魯斯加入抵制金球獎的行列,並退回往年獲得的奬座。圖為他1997年以《征服情海》獲得最佳男主角。(Getty Images)

而英國衛報資深影評人彼得布拉德蕭(Peter Bradshaw)認為,金球獎這番下場實在是咎由自取,不是怪種族主義、性別歧視,而要外記協會自己的愚蠢作祟。

彼得布拉德蕭說,金球評委們沒能看清楚好萊塢乃至整個美國近些年的大勢所趨,沒能像奧斯卡那樣主動在多元化上做文章,沒能吸收新鮮血液入會,才有如今的下場。

布拉德蕭指出,單看實際頒獎結果,今年的金球獎已做到多元化,結果與奧斯卡、英國學院獎相比並無明顯差距,甚至於沒能在逝後拿到奧斯卡獎的「黑豹」查德維克博斯曼(Chadwick Boseman),金球獎也著著實實給他一座電影劇情類最佳男主角獎項。

砸錢遊說 提名後卻抵制

2月出版的洛杉磯時報曾經披露,外記協會成員常年接受好萊塢各大電影公司的公關服務,光是2019年到2020年這兩年間,單是Netflix專為招待外記協會成員,就付出了約200萬美元的活動經費;2019年《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)劇組在巴黎外景拍攝期間,多達30位好萊塢外記協會成員都受邀專門從美國飛去巴黎探班,全程受到Netflix的熱情招待,住則五星酒店,食則巴黎大餐。

今年金球獎上,原本評價極其兩極化的《艾蜜莉在巴黎》頗為令人意外地拿到了音樂/喜劇類最佳劇集提名,Netflix旗下作品總共獲得42項提名。結果,率先站出來抵制金球獎的,卻還是Netflix。

《艾蜜莉在巴黎》劇組在拍攝期間,邀請好萊塢外國記者協會在巴黎進行豪奢「探班」之旅,後來該片入圍金球獎。(取材自IMDb)

之前花了大筆錢公關,拿到了提名;如今站出來當正義先鋒,贏了口碑,又省了將來的公關費,真是打得一手如意算盤。如果真覺得必須抵制金球獎,為什麼不趕在今年頒獎禮前就宣布抵制呢?何必4月歡歡喜喜接過了小金球,5月才站出來宣布停止一切合作呢?

事實上,外記協會成員既非類似奧斯卡評委那樣的電影界專業人士,也不是名實皆具公信力的影評人,但70多年來,好萊塢卻默認、接受了金球獎的存在,並且一手促成了其發展壯大。說到底,也不過就是各取所需罷了。

(取材自澎湃新聞)