怪物製作人現形…好萊塢卻噤聲

好萊塢記者雜誌以封面專題揭露魯丁的惡行。（取材自推特）

今年62歲的史考特魯丁（Scott Rudin）是美國數一數二的電影 與舞台劇 金牌製作人，獲獎無數的他早前忽然宣布即刻退出百老匯 舞台與多部好萊塢大片製作，消息一出對正在積極準備疫情後重啟的百老匯和美國電影圈來說，無疑是突然投下的震撼彈。

即便是不熟悉史考特魯丁的大名，觀眾對於他製作過的電影也不會完全陌生。《險路勿近》（No Country for Old Men）、《淑女鳥》（Lady Bird）、《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）、《社群網戰》（The Social Network）、《楚門的世界》（The Truman Show）、《布達佩斯大飯店》（The Grand Budapest Hotel）…它們都由史考特魯丁擔任監製。此外，他也是馳名百老匯舞台的金牌製作，至今為止，其個人已獲得多達17項象徵美國劇場界最高榮譽的東尼獎（Tony Award）。

這整件事情的起因，則要追溯到前陣子出刊的好萊塢記者雜誌（The Hollywood Reporter），在題為「人人都知道他是十足的怪物——史考特魯丁的前任員工指控其虐待行為」的封面文章裡，記者塔蒂亞娜西格爾（Tatiana Siegel）採訪了曾為魯丁工作過的許多人，聽他們講述這位前老闆的職場霸凌行徑。

史考特魯丁17度獲得美國劇場界最高榮譽東尼獎。（Getty Images）

員工被電腦砸到送醫

魯丁在寄給華盛頓郵報的公開聲明中表示：「經過一段時間的反思，我已做出決定，不再參與我們那些正在進行中的百老匯舞台劇。」幾天後，魯丁傳出將退出正在製作中、由珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演的《紅，白與水》（暫譯，Red, White and Water）以及丹佐華盛頓（Denzel Washington）和法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）主演的《麥克白的悲劇》（The Tragedy of Macbeth）。

爆料者表示，脾氣異常火爆的魯丁從來就不是一位好上司，只要他發起火來，抓到什麼丟什麼。光是在這幾位匿名前員工的口述中，魯丁曾衝著員工扔過玻璃杯、筆電，甚至是馬鈴薯。某次，他將整台蘋果電腦的螢幕狠狠砸在了某位男性助理的手上，只因為對方沒幫他成功訂到一張頭等艙飛機票。結果，螢幕被砸碎，受害者的手當場鮮血直流，被送去了醫院緊急處理。

另一次，他在會議中憤怒地摔玻璃杯，雖然沒有砸到人，但玻璃杯在牆壁上砸個粉碎的場面，還是讓在場的一位人事部員工當場心悸發作，被救護車送去了醫院。

此文一出，很快便在美國社交媒體上成為熱帖，但轉傳的大多是普通吃瓜網友，反而好萊塢和百老匯的圈內人，大多選擇沉默不語，只剩下幾大演員工會各自以組織名義譴責了魯丁的錯誤行徑。

曾榮膺托尼獎的著名舞台劇女演員凱倫奧利弗公開譴責史考特魯丁。（Getty Images）

只有劇場演員敢發聲

後來，曾榮膺東尼獎的著名舞台劇女演員凱倫奧利弗（Karen Olivo）站出來，公開表示自己決定退出百老匯經典音樂劇《紅磨坊》劇組，凱倫奧利弗在個人社交媒體上寫道：「為什麼你們都在沉默？這不可接受！不可接受！各位，這個決定很難做出嗎？他就是怪物。你們還有什麼好多想的呢？你們究竟在害怕什麼？社會正義要比戴在手上的閃光戒指更加重要。為年輕人創造更好的職業環境，要比我們自己賺到多少錢更加重要。」

魯丁在4月17日發出的公開聲明稿中，並未否認對員工的欺凌行為：「關於我過去和同事打交道時那些容易給人造成困擾的做法，已經有了許多報導，我對此深表歉意，我要為我這些行為或直接或間接地帶給他們的痛苦道歉。」

事發至今，多位魯丁近期的合作者包括演員休傑克曼（Hugh Jackman）、艾美亞當斯（Amy Adams）、導演艾倫索金（Aaron Sorkin）和魏斯安德森（Wes Anderson）等人，依然未就此事發表任何意見。

安納普爾納峰電影公司（Annapurna Pictures）的老闆梅根艾立森（Megan Ellison）是截至目前極少數公開譴責魯丁的好萊塢人士之一。她在個人推特上寫道：「和當初溫斯坦（Harvey Weinstein）的事情一樣，有太多太多的人不敢發聲。但我要為那些有勇氣的人喝彩。」

在魯丁公開道歉的第二天，他前助理的孿生兄弟David Graham-Caso在社交媒體上貼出了一段自拍影片，表示至親曾在2008年至2009年擔任魯丁私人助理，其間遭到百般侮辱，隨後罹患了嚴重的焦慮症和抑鬱症，離職之後依然長久無法治癒，最終於2020年10月自殺身亡。

影片中，David Graham-Caso怒斥魯丁是小人、種族主義者，呼籲好萊塢再也不要有人為他工作或與他合作。

大滿貫製作人升職記

史考特魯丁1958年7月14日出生於紐約長島一個猶太人家庭，從小就對各種演出事業很有興趣，16歲時開始在戲劇界擔任製作人助理，因此連大學也沒讀，20歲不到就開辦了自己的公司，專為各類影視作品和舞台劇劇組提供選角服務。22歲時，魯丁從紐約搬家去了好萊塢發展，轉行當起了製作人，由電視劇幹起，不久之後就加入了「六大」之一的20世紀福斯，28歲那年就升到製作部經理。

不過，魯丁真正發跡是之後加入派拉蒙，在派拉蒙工作近15年裡，他監製的《阿達一族》（The Addams Family）、《斷頭谷》（Sleepy Hollow）等電影，均獲得了不錯的口碑和票房。離開派拉蒙之後，魯丁與迪士尼有過合作，但他製作的電影越來越偏向於小製作文藝片路線。

2008年，魯丁的電影事業達到巔峰。那年的奧斯卡，由他監製的《險路勿近》和《黑金企業》，雙雙獲得8項提名，並列當年獲最多奧斯卡提名的影片。最終，《險路勿近》戰勝《黑金企業》，獲得最佳影片獎，上台領取小金人的，正是當年50歲的魯丁。

史考特魯丁製作的電影《險路勿近》在2008年獲得奧斯卡最佳影片。（Getty Images）

1993年，魯丁在拍攝電影之餘，又當起了舞台劇製作人，監製的第一部百老匯作品是《蝴蝶君》作者黃哲倫的《臉的價值》（Face Value），之後他一直保持著每年監製好幾部百老匯劇目，而這也讓他成為了歷史上第一位獲得艾美獎、葛萊美獎、東尼獎和奧斯卡獎大滿貫的製作人。

在虐待員工的醜聞愈演愈烈之際，史考特魯丁的兩番表態，不論真心與否，顯然是為了及時止損。只是，他究竟是暫時退出好萊塢和百老匯還是永久退休；當醜聞平息後，業界是否還能接納他，目前還要打個問號。

（取材自澎湃新聞）