怪物製作人現形…好萊塢卻噤聲
今年62歲的史考特魯丁（Scott Rudin）是美國數一數二的電影與舞台劇金牌製作人，獲獎無數的他早前忽然宣布即刻退出百老匯舞台與多部好萊塢大片製作，消息一出對正在積極準備疫情後重啟的百老匯和美國電影圈來說，無疑是突然投下的震撼彈。
即便是不熟悉史考特魯丁的大名，觀眾對於他製作過的電影也不會完全陌生。《險路勿近》（No Country for Old Men）、《淑女鳥》（Lady Bird）、《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）、《社群網戰》（The Social Network）、《楚門的世界》（The Truman Show）、《布達佩斯大飯店》（The Grand Budapest Hotel）…它們都由史考特魯丁擔任監製。此外，他也是馳名百老匯舞台的金牌製作，至今為止，其個人已獲得多達17項象徵美國劇場界最高榮譽的東尼獎（Tony Award）。
這整件事情的起因，則要追溯到前陣子出刊的好萊塢記者雜誌（The Hollywood Reporter），在題為「人人都知道他是十足的怪物——史考特魯丁的前任員工指控其虐待行為」的封面文章裡，記者塔蒂亞娜西格爾（Tatiana Siegel）採訪了曾為魯丁工作過的許多人，聽他們講述這位前老闆的職場霸凌行徑。
員工被電腦砸到送醫
魯丁在寄給華盛頓郵報的公開聲明中表示：「經過一段時間的反思，我已做出決定，不再參與我們那些正在進行中的百老匯舞台劇。」幾天後，魯丁傳出將退出正在製作中、由珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演的《紅，白與水》（暫譯，Red, White and Water）以及丹佐華盛頓（Denzel Washington）和法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）主演的《麥克白的悲劇》（The Tragedy of Macbeth）。
爆料者表示，脾氣異常火爆的魯丁從來就不是一位好上司，只要他發起火來，抓到什麼丟什麼。光是在這幾位匿名前員工的口述中，魯丁曾衝著員工扔過玻璃杯、筆電，甚至是馬鈴薯。某次，他將整台蘋果電腦的螢幕狠狠砸在了某位男性助理的手上，只因為對方沒幫他成功訂到一張頭等艙飛機票。結果，螢幕被砸碎，受害者的手當場鮮血直流，被送去了醫院緊急處理。
另一次，他在會議中憤怒地摔玻璃杯，雖然沒有砸到人，但玻璃杯在牆壁上砸個粉碎的場面，還是讓在場的一位人事部員工當場心悸發作，被救護車送去了醫院。
此文一出，很快便在美國社交媒體上成為熱帖，但轉傳的大多是普通吃瓜網友，反而好萊塢和百老匯的圈內人，大多選擇沉默不語，只剩下幾大演員工會各自以組織名義譴責了魯丁的錯誤行徑。
只有劇場演員敢發聲
後來，曾榮膺東尼獎的著名舞台劇女演員凱倫奧利弗（Karen Olivo）站出來，公開表示自己決定退出百老匯經典音樂劇《紅磨坊》劇組，凱倫奧利弗在個人社交媒體上寫道：「為什麼你們都在沉默？這不可接受！不可接受！各位，這個決定很難做出嗎？他就是怪物。你們還有什麼好多想的呢？你們究竟在害怕什麼？社會正義要比戴在手上的閃光戒指更加重要。為年輕人創造更好的職業環境，要比我們自己賺到多少錢更加重要。」
魯丁在4月17日發出的公開聲明稿中，並未否認對員工的欺凌行為：「關於我過去和同事打交道時那些容易給人造成困擾的做法，已經有了許多報導，我對此深表歉意，我要為我這些行為或直接或間接地帶給他們的痛苦道歉。」
事發至今，多位魯丁近期的合作者包括演員休傑克曼（Hugh Jackman）、艾美亞當斯（Amy Adams）、導演艾倫索金（Aaron Sorkin）和魏斯安德森（Wes Anderson）等人，依然未就此事發表任何意見。
安納普爾納峰電影公司（Annapurna Pictures）的老闆梅根艾立森（Megan Ellison）是截至目前極少數公開譴責魯丁的好萊塢人士之一。她在個人推特上寫道：「和當初溫斯坦（Harvey Weinstein）的事情一樣，有太多太多的人不敢發聲。但我要為那些有勇氣的人喝彩。」
在魯丁公開道歉的第二天，他前助理的孿生兄弟David Graham-Caso在社交媒體上貼出了一段自拍影片，表示至親曾在2008年至2009年擔任魯丁私人助理，其間遭到百般侮辱，隨後罹患了嚴重的焦慮症和抑鬱症，離職之後依然長久無法治癒，最終於2020年10月自殺身亡。
影片中，David Graham-Caso怒斥魯丁是小人、種族主義者，呼籲好萊塢再也不要有人為他工作或與他合作。
大滿貫製作人升職記
史考特魯丁1958年7月14日出生於紐約長島一個猶太人家庭，從小就對各種演出事業很有興趣，16歲時開始在戲劇界擔任製作人助理，因此連大學也沒讀，20歲不到就開辦了自己的公司，專為各類影視作品和舞台劇劇組提供選角服務。22歲時，魯丁從紐約搬家去了好萊塢發展，轉行當起了製作人，由電視劇幹起，不久之後就加入了「六大」之一的20世紀福斯，28歲那年就升到製作部經理。
不過，魯丁真正發跡是之後加入派拉蒙，在派拉蒙工作近15年裡，他監製的《阿達一族》（The Addams Family）、《斷頭谷》（Sleepy Hollow）等電影，均獲得了不錯的口碑和票房。離開派拉蒙之後，魯丁與迪士尼有過合作，但他製作的電影越來越偏向於小製作文藝片路線。
2008年，魯丁的電影事業達到巔峰。那年的奧斯卡，由他監製的《險路勿近》和《黑金企業》，雙雙獲得8項提名，並列當年獲最多奧斯卡提名的影片。最終，《險路勿近》戰勝《黑金企業》，獲得最佳影片獎，上台領取小金人的，正是當年50歲的魯丁。
1993年，魯丁在拍攝電影之餘，又當起了舞台劇製作人，監製的第一部百老匯作品是《蝴蝶君》作者黃哲倫的《臉的價值》（Face Value），之後他一直保持著每年監製好幾部百老匯劇目，而這也讓他成為了歷史上第一位獲得艾美獎、葛萊美獎、東尼獎和奧斯卡獎大滿貫的製作人。
在虐待員工的醜聞愈演愈烈之際，史考特魯丁的兩番表態，不論真心與否，顯然是為了及時止損。只是，他究竟是暫時退出好萊塢和百老匯還是永久退休；當醜聞平息後，業界是否還能接納他，目前還要打個問號。
（取材自澎湃新聞）
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