怪物製作人現形…好萊塢卻噤聲

好萊塢記者雜誌以封面專題揭露魯丁的惡行。(取材自推特)

今年62歲的史考特魯丁(Scott Rudin)是美國數一數二的電影 與舞台劇 金牌製作人,獲獎無數的他早前忽然宣布即刻退出百老匯 舞台與多部好萊塢大片製作,消息一出對正在積極準備疫情後重啟的百老匯和美國電影圈來說,無疑是突然投下的震撼彈。

即便是不熟悉史考特魯丁的大名,觀眾對於他製作過的電影也不會完全陌生。《險路勿近》(No Country for Old Men)、《淑女鳥》(Lady Bird)、《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)、《社群網戰》(The Social Network)、《楚門的世界》(The Truman Show)、《布達佩斯大飯店》(The Grand Budapest Hotel)…它們都由史考特魯丁擔任監製。此外,他也是馳名百老匯舞台的金牌製作,至今為止,其個人已獲得多達17項象徵美國劇場界最高榮譽的東尼獎(Tony Award)。

這整件事情的起因,則要追溯到前陣子出刊的好萊塢記者雜誌(The Hollywood Reporter),在題為「人人都知道他是十足的怪物——史考特魯丁的前任員工指控其虐待行為」的封面文章裡,記者塔蒂亞娜西格爾(Tatiana Siegel)採訪了曾為魯丁工作過的許多人,聽他們講述這位前老闆的職場霸凌行徑。

史考特魯丁17度獲得美國劇場界最高榮譽東尼獎。(Getty Images)

員工被電腦砸到送醫

魯丁在寄給華盛頓郵報的公開聲明中表示:「經過一段時間的反思,我已做出決定,不再參與我們那些正在進行中的百老匯舞台劇。」幾天後,魯丁傳出將退出正在製作中、由珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)主演的《紅,白與水》(暫譯,Red, White and Water)以及丹佐華盛頓(Denzel Washington)和法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)主演的《麥克白的悲劇》(The Tragedy of Macbeth)。

爆料者表示,脾氣異常火爆的魯丁從來就不是一位好上司,只要他發起火來,抓到什麼丟什麼。光是在這幾位匿名前員工的口述中,魯丁曾衝著員工扔過玻璃杯、筆電,甚至是馬鈴薯。某次,他將整台蘋果電腦的螢幕狠狠砸在了某位男性助理的手上,只因為對方沒幫他成功訂到一張頭等艙飛機票。結果,螢幕被砸碎,受害者的手當場鮮血直流,被送去了醫院緊急處理。

另一次,他在會議中憤怒地摔玻璃杯,雖然沒有砸到人,但玻璃杯在牆壁上砸個粉碎的場面,還是讓在場的一位人事部員工當場心悸發作,被救護車送去了醫院。

此文一出,很快便在美國社交媒體上成為熱帖,但轉傳的大多是普通吃瓜網友,反而好萊塢和百老匯的圈內人,大多選擇沉默不語,只剩下幾大演員工會各自以組織名義譴責了魯丁的錯誤行徑。

曾榮膺托尼獎的著名舞台劇女演員凱倫奧利弗公開譴責史考特魯丁。(Getty Images)

只有劇場演員敢發聲

後來,曾榮膺東尼獎的著名舞台劇女演員凱倫奧利弗(Karen Olivo)站出來,公開表示自己決定退出百老匯經典音樂劇《紅磨坊》劇組,凱倫奧利弗在個人社交媒體上寫道:「為什麼你們都在沉默?這不可接受!不可接受!各位,這個決定很難做出嗎?他就是怪物。你們還有什麼好多想的呢?你們究竟在害怕什麼?社會正義要比戴在手上的閃光戒指更加重要。為年輕人創造更好的職業環境,要比我們自己賺到多少錢更加重要。」

魯丁在4月17日發出的公開聲明稿中,並未否認對員工的欺凌行為:「關於我過去和同事打交道時那些容易給人造成困擾的做法,已經有了許多報導,我對此深表歉意,我要為我這些行為或直接或間接地帶給他們的痛苦道歉。」

事發至今,多位魯丁近期的合作者包括演員休傑克曼(Hugh Jackman)、艾美亞當斯(Amy Adams)、導演艾倫索金(Aaron Sorkin)和魏斯安德森(Wes Anderson)等人,依然未就此事發表任何意見。

安納普爾納峰電影公司(Annapurna Pictures)的老闆梅根艾立森(Megan Ellison)是截至目前極少數公開譴責魯丁的好萊塢人士之一。她在個人推特上寫道:「和當初溫斯坦(Harvey Weinstein)的事情一樣,有太多太多的人不敢發聲。但我要為那些有勇氣的人喝彩。」

在魯丁公開道歉的第二天,他前助理的孿生兄弟David Graham-Caso在社交媒體上貼出了一段自拍影片,表示至親曾在2008年至2009年擔任魯丁私人助理,其間遭到百般侮辱,隨後罹患了嚴重的焦慮症和抑鬱症,離職之後依然長久無法治癒,最終於2020年10月自殺身亡。

影片中,David Graham-Caso怒斥魯丁是小人、種族主義者,呼籲好萊塢再也不要有人為他工作或與他合作。

大滿貫製作人升職記

史考特魯丁1958年7月14日出生於紐約長島一個猶太人家庭,從小就對各種演出事業很有興趣,16歲時開始在戲劇界擔任製作人助理,因此連大學也沒讀,20歲不到就開辦了自己的公司,專為各類影視作品和舞台劇劇組提供選角服務。22歲時,魯丁從紐約搬家去了好萊塢發展,轉行當起了製作人,由電視劇幹起,不久之後就加入了「六大」之一的20世紀福斯,28歲那年就升到製作部經理。

不過,魯丁真正發跡是之後加入派拉蒙,在派拉蒙工作近15年裡,他監製的《阿達一族》(The Addams Family)、《斷頭谷》(Sleepy Hollow)等電影,均獲得了不錯的口碑和票房。離開派拉蒙之後,魯丁與迪士尼有過合作,但他製作的電影越來越偏向於小製作文藝片路線。

2008年,魯丁的電影事業達到巔峰。那年的奧斯卡,由他監製的《險路勿近》和《黑金企業》,雙雙獲得8項提名,並列當年獲最多奧斯卡提名的影片。最終,《險路勿近》戰勝《黑金企業》,獲得最佳影片獎,上台領取小金人的,正是當年50歲的魯丁。

史考特魯丁製作的電影《險路勿近》在2008年獲得奧斯卡最佳影片。(Getty Images)

1993年,魯丁在拍攝電影之餘,又當起了舞台劇製作人,監製的第一部百老匯作品是《蝴蝶君》作者黃哲倫的《臉的價值》(Face Value),之後他一直保持著每年監製好幾部百老匯劇目,而這也讓他成為了歷史上第一位獲得艾美獎、葛萊美獎、東尼獎和奧斯卡獎大滿貫的製作人。

在虐待員工的醜聞愈演愈烈之際,史考特魯丁的兩番表態,不論真心與否,顯然是為了及時止損。只是,他究竟是暫時退出好萊塢和百老匯還是永久退休;當醜聞平息後,業界是否還能接納他,目前還要打個問號。

(取材自澎湃新聞)