「六人行」瑞秋極簡時尚 連90後都學她20年前穿搭

珍妮佛安妮斯頓(右下)飾演的瑞秋極簡風格打扮，在「六人行」播出時既時尚和年輕，如今已被Instagram一代視為永恆。(取材自IMDb)

歷久不衰的情境喜劇影集「六人行」(Friends)自1994年首播迄今近30年，節目呈現的前衛美學，尤其是劇中角色瑞秋．葛林(Rachel Green)的時尚衣著款式，仍是時下年輕人的靈感泉源，不少1990年代出生的Z世代年輕女性對27日播出的「六人行：重聚篇」(Friends: The Reunion)特別節目，最期待的就是瑞秋．葛林以「時尚偶像」之姿，經典回歸。

據2020年Google 數據，搜尋量最大的電視角色正是女星珍妮佛·安妮斯頓(Jennifer Aniston)飾演的瑞秋．葛林；圖像共享平台Pinterest則稱，今年4月「瑞秋．葛林美學」的搜索量是2017年同期的八倍，「瑞秋．葛林服裝」搜索量增長了58％。

瑞秋·葛林在「六人行」播出的十年中，從失業的郊區公主型人物，一路演變成光鮮的羅夫·羅蘭(Ralph Lauren)服裝公司高級主管。她的造型搭配常是：緊身分層T恤、高筒靴、貼身洋裝、低腰工作褲、格子迷你裙，開襟外套等。

「六人行」劇集服裝設計師黛布拉·麥奎爾(Debra McGuire)表示，她經常收到來信詢問，哪裡可以買到劇中人物穿的衣服；看到一些想為妻子購買類似款式衣服的丈夫來信殷殷詢問，她總忍不住笑道：「親愛的，那已是20年前的事了。」

來源:HBO MAX

但，瑞秋．葛林的極簡風格打扮在「六人行」播出時既時尚和年輕，如今已被Instagram一代視為永恆；在社群媒體 Instagram經營@everyfriendsoutfit帳戶的艾蜜莉．佩莉(Emily Perry)則表示，與其他「六人行」角色相比，瑞秋·葛林的服裝詢問度最高，人們想知道在哪裡和如何才能買到某些成品，並廣為分享傳播。

27日晚在串流平台HBO Max播出的「六人行．重聚篇」特別節目，瑞秋．葛林的粉絲重溫了她再熟悉不過的極簡風格，原班人馬歡樂同聚，不同的只是大家都多了些皺紋；同樣負責精心安排劇中人物穿搭的麥奎爾說，「在疫情 期間收看『六人行』特別節目，我認為，它為人們帶來了某種平靜和慰藉。」