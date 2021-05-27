我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

染疫奶奶隔離樂觀「沒住過這麼好飯店」2天就病故

小布贏了離婚官司第一回 與裘莉共有扶養

記者陳建嘉／綜合報導
布萊德彼特、裘莉的離婚官司打5年。（路透資料照片）
布萊德彼特、裘莉的離婚官司打5年。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）、布萊德彼特（Brad Pitt）的離婚官司仍在打，經過5年的爭執，彼此關係又陷谷底，如今第一次官司審判出爐，判定小布獲得共同扶養權，形同裘莉無法完全獲得照顧全部小孩的權利，外媒「Page Six」更提出，判決書中，法官做了很多詳細規定，對監護權的共識有了明顯改變，並認為裘莉的證詞缺乏可信度，才會調整監護權順位。

知情人士更進一步指出，小布希望有多一點時間探望小孩，但是裘莉不認同，甚至盡其所能阻止小布與孩子碰面，不過法官依據大量證人、治療師、專家、和曾與孩子們相處的關係人等多人討論後，做出第一次判決，目前裘莉還未正式回應，不過外界認為她還會努力搶奪小孩的完整監護權。

布裘婚變直到先前，兩人仍頻頻出招，「OK！」雜誌指布萊德彼特律師費花了快百萬美元，還有可能加碼。他一想到這幾年被迫與孩子們相處時間減少，就感到傷心難過，無奈裘莉打死不想跟他取得共同監護權，令他陷於情緒低潮。近日裘莉為了「那些要我死的人」做訪問，三番兩次暗諷小布給她很多的傷害，彷彿他要為婚變負上最大責任，試圖扭轉外界一直視她才是離婚戰裡「壞人」的既定印象。

裘莉 小布希 布萊德彼特

上一則

深田恭子爆瘦罹「適應障礙」 演藝活動急喊停

下一則

胡歌罕見亮相 身形消瘦顯老態模樣曝光

延伸閱讀

布裘離婚官司打5年 第一次結果出爐「小布贏了」

布裘離婚官司打5年 第一次結果出爐「小布贏了」
裘莉為了招蜜蜂 3天沒洗澡、全身抹費洛蒙

裘莉為了招蜜蜂 3天沒洗澡、全身抹費洛蒙
裘莉3天不洗澡與蜜蜂合照做環保 自嘲私處險被螫

裘莉3天不洗澡與蜜蜂合照做環保 自嘲私處險被螫
影壇怨偶小布、裘莉 安珀、強尼 兩敗俱傷

影壇怨偶小布、裘莉 安珀、強尼 兩敗俱傷

熱門新聞

金鐘視后柯淑勤疫情期間放送粉絲福利。圖／摘自臉書

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

2021-05-25 09:49
羅愛英親餵女兒母乳。 圖／摘自Instagram

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

2021-05-23 11:34
葛妮絲派特洛。（路透）

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

2021-05-20 20:02
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）

佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

2021-05-19 20:34
周杰倫為2021中國好聲音導師陣容。圖／摘自微博

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

2021-05-25 09:27
張柏芝量臉寬。圖／摘自微博

張柏芝臉寬大公開 自曝心中男神是他

2021-05-23 12:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀