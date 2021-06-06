「西方宮崎駿」 愛爾蘭湯姆摩爾動畫3部曲

湯姆摩爾的動畫《狼行者》入圍奧斯卡，可惜沒得獎。

湯姆摩爾（Tomm Moore）的動畫，我從2009年的《凱爾經的祕密》（The Secret of Kells）就開始看。他的作品雅致，2014年拍完《海洋之歌》（Song of the Sea），去年完成《狼行者》（Wolfwalkers）。《狼行者》跟前兩部佳作一樣，入圍 奧斯卡，不過沒得獎。他的粉絲封他為「西方的宮崎駿」，他與宮崎駿的確都喜歡精雕細琢；美國 的卡通迷覺得他的畫面布局，可以比美魏斯安德森 (Wes Anderson) 。

愛爾蘭第9到11世紀完全被維京人（Vikings）蹂躪，百姓多年也與英格蘭人纏鬥。摩爾團隊十多年作成的三部曲，雜糅很多花、木、鳥、獸、蟲、魚：河水與內陸，類似《鏡花緣》和《西遊記》裡的珍奇都出來了；驚濤駭浪，海怪也不少；它的民間神話裡，洋族跟人類合體。湯姆摩爾很喜愛民俗軼事，也暗示僵化拘泥的教義太大驚小怪。

《狼行者》的卡通造型，有兩個重要的男人，一個像撲克牌老K的護國公（Lord Protector）：直指奧立佛克倫威爾（Oliver Cromwell，1599-1658）。克倫威爾殘暴地統治愛爾蘭，視天主教為異端，尤其要擊倒有關狼行者的傳說。他決心除惡務盡，燒光森林，將狼趕盡殺絕。

第二個有張撲克老J臉的是獵人比爾，他帶著女兒羅萍，從英國來屠狼。羅萍一心幫老爸，忙著拿弓箭到林莽裡去射狼。水簾洞裡藏著狼群，外邊是層層瀑布，穿過去，住家包括一對狼母女。牠們是叢林的領袖，會療傷治病。羅萍跟小狼女梅布成了好友，也理解了忽人、忽狼的祕密。

帶著童心就會融入幻想世界。編劇也隱約地匯進人間困境：比如羅萍的外國口音，被當地人排斥；她與狼女互為異族，彼此存著偏見；她和父親相依為命，雙方卻無法理解彼此的觀點。不說教的方式在兒童文學裡是很好的典範。

《海洋之歌》灌了25首歌，民謠吟唱配合海風。場面瑰麗奇絕，筆鋒活潑。童稚的卡通臉特別生動。大圓的臉加上大圓的眼球，眼球就在圓周內滾動：或瞪眼、或斜視、或翻白；嘴唇以小巧而短的直線代表， 勾勒表情十足的臉譜。

《海洋之歌》的故事也來自愛爾蘭的傳奇：小賓和爸爸、媽媽住在燈塔裡，本來和樂融融。媽媽正懷孕，平日教小賓唱歌，叮囑他將來做個照顧妹妹的好哥哥。沒料到媽媽生下小莎後卻絕塵而去。留下單親爸爸照顧兄妹兩個。

小賓因想念媽媽變得鬱悶，他同時痛恨妹妹造成媽媽的離去。妹妹後來迷失，哥哥必須到海底世界去尋找小莎。情節牽線到精靈，原來媽媽本來就屬於海洋精靈，只是短暫在陸地生活，終究必須回歸海底。製作團隊畫了許多海洋生物，海豚是精靈卸下人類形體外表的模樣。小賓碰見髮仙的遭遇好像萬花筒打散，髮仙迤邐長髮三千丈，千絲萬縷每根都有它的故事。

小賓有點淘氣，不那麼遵守權威，但他的祖母相當霸道，指揮小賓家人聽她那一套，然後把兩個孫子帶走。有一組母子的臉可以重疊：祖母的面部像鳥：尖鼻、利嘴；後來出現貓頭鷹女巫，原來就是祖母的模型，女巫約束兒子，把兒子變成石頭。《海洋之歌》的結局讓魔咒被破解，兄妹前嫌冰釋。

爛番茄網站給《海洋之歌》、《狼行者》的評分都是99%，十年前的《凱爾經的祕密》是90%。但比較起來，我還是最喜歡《凱爾經的祕密》，也許它是初創，又接地氣。

現今的疫情 把人關在家裡，猶如當年塞爾特人在城堡裡，防禦維京海盜的攻擊。12歲的男孩卜閏頓隨著院長住在修道院裡，有天修道院收容了難民艾登弟兄。艾登正從事記繪聖經四福音的使命，很吸引卜閏頓。此舉在叔叔眼中，壓根兒就是不務正業。維京攻城迫在眉睫，築高牆才為首要，寫書算哪門子事？

艾登的文房四寶，最缺顏料。來源得出城外森林去找，可那是異教徒廣袤的領域，滿佈豺狼虎豹。小傢伙卜閏頓冒險溜出去，幸虧得到花仙子愛司鈴的幫助，採收一種莓樹的果子，榨成汁；又奪走惡魔的水晶，磨成粉，混在一塊兒，終於顏料俱全了。

修道院淪陷後，師徒遊走天涯，著作《凱爾經的祕密》。影片銀幕到處是螺旋，或蝴蝶結，串繫地一絲不苟。人或動物，反用簡單的幾何造型，比如貓臉用大半圓，加個三角代表下巴。這些該模仿自原書吧？

團隊用最美的顏色，橙橘、蘋紅、芹綠、鵝黃、茄紫、蓮粉、鳶藍、玄灰……啼鳥處處，起舞弄清影。2D的電影，卻比什麼都立體。片子附帶一種信息：關著門修道，而不走入世俗，無法救世。