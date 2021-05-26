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艾瑪華森熱戀1年「像新婚」 與第15任男友超合拍

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪華森近期感情穩定。（路透資料照片）
艾瑪華森近期感情穩定。（路透資料照片）

知名紅星的感情，總是外界關注焦點。曾經一年換一個男友的艾瑪華森（Emma Watson），自從與美國年輕企業家李奧羅賓頓（Leo Robinton）交往後，態度遠比過去任何一段都認真，還被指已經介紹過他給家人認識。雖然她已否認和李奧訂婚，兩人近日又被拍到在洛城逛街、互動親密，顯然這段感情仍有很高的機會開花結果。

小小年紀就出道、又因「哈利波特」系列享有高知名度的艾瑪華森，從2006年開始已經有過14任的緋聞男友，從演員、歌手、模特兒、知名學府校隊成員到年輕企業家，被形容「有錢、有才、有貌的都已集滿」，李奧羅賓頓是第15位，卻出現在最恰當的時機

因艾瑪已經31歲，開始想要安定下來，所以彼此約會超過一年，戀情溫度還未減退，李奧極可能就是她的真命天子。過去曾經對這一段感情極度保密的她，也愈來愈不介意公開和李奧在外人眼前秀恩愛，就算還沒有正式結婚，私下的互動已經像是甜蜜的小夫妻，讓旁人看了羨慕不已。

而過了10多年再度走在一起的班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲，堪稱近期最受矚目的明星情侶，隨著兩人在邁阿密團聚，狗仔攝影拍到更多他們熱戀的證明，像是班陪著珍妮佛一起上健身房，或是在她家陽台談心等。「In Touch」雜誌稱他們在健身房親吻，還在鍛鍊課程之間打情罵俏，旁人都看得出他們正沉浸在愛河中。

哈利波特 健身 艾瑪華森

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