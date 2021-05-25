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艾瑪華森大街放閃 第15任男友是真命天子？

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪華森與男友李奧羅賓頓又一起上街被拍到恩愛模樣。(路透)
艾瑪華森與男友李奧羅賓頓又一起上街被拍到恩愛模樣。(路透)

知名紅星的感情，總是外界關注焦點。曾經一年換一個男友的艾瑪華森（Emma Watson），自從與美國年輕企業家李奧羅賓頓(Leo Robinton)交往後，態度遠比過去任何一段都認真，還被指已經介紹過他給家人認識。雖然她已否認和李奧訂婚，兩人近日又被拍到在洛城逛街、互動親密，顯然這段感情仍有很高的機會開花結果。

小小年紀就出道、又因「哈利波特」系列享有高知名度的艾瑪華森，從2006年開始已經有過14任的緋聞男友，從演員、歌手、模特兒、知名學府校隊成員到年輕企業家，被形容「有錢、有才、有貌的都已集滿」，李奧羅賓頓是第15位，卻出現在最恰當的時機，因艾瑪已經31歲，開始想要安定下來，所以彼此約會超過一年，戀情溫度還未減退，李奧極可能就是她的真命天子。

過去曾經對這一段感情極度保密的她，也愈來愈不介意公開和李奧在外人眼前秀恩愛，就算還沒有正式結婚，私下的互動已經像是甜蜜的小夫妻，讓旁人看了羨慕不已。

哈利波特 艾瑪華森 美國

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