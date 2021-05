艾瑪華森大街放閃 第15任男友是真命天子？

知名紅星的感情,總是外界關注焦點。曾經一年換一個男友的艾瑪華森 (Emma Watson),自從與美國 年輕企業家李奧羅賓頓(Leo Robinton)交往後,態度遠比過去任何一段都認真,還被指已經介紹過他給家人認識。雖然她已否認和李奧訂婚,兩人近日又被拍到在洛城逛街、互動親密,顯然這段感情仍有很高的機會開花結果。

小小年紀就出道、又因「哈利波特 」系列享有高知名度的艾瑪華森,從2006年開始已經有過14任的緋聞男友,從演員、歌手、模特兒、知名學府校隊成員到年輕企業家,被形容「有錢、有才、有貌的都已集滿」,李奧羅賓頓是第15位,卻出現在最恰當的時機,因艾瑪已經31歲,開始想要安定下來,所以彼此約會超過一年,戀情溫度還未減退,李奧極可能就是她的真命天子。

過去曾經對這一段感情極度保密的她,也愈來愈不介意公開和李奧在外人眼前秀恩愛,就算還沒有正式結婚,私下的互動已經像是甜蜜的小夫妻,讓旁人看了羨慕不已。

