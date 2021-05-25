威肯告示牌音樂獎狂奪10獎項 紅粉佳人攜女兒當飛人

加拿大樂壇天王威肯是本屆告示牌音樂獎的最大贏家。(路透)【作者：楊俶儻，日期：2021-05-25，數位典藏序號：20210524230131321】

2021年告示牌音樂獎宣布得獎名單，加拿大天王威肯（The Weeknd）囊括最佳藝人等10項大獎，成為最大贏家。來自南韓的BTS防彈少年團，則囊括最佳合唱／團體等4獎，是他們5年來在告示牌音樂獎的最佳成績，雖然他們在首爾越洋連線、未能前往美國 親自領獎，仍帶來新歌「Butter」演出，讓電視機前的觀眾興奮不已。

隨著美國的新冠肺炎疫情 漸受控制，告示牌音樂獎回歸實體頒獎典禮形式，不少紅星都親自到場，尤以10獎在手的威肯最為風光；他早在入圍名單公布時，就以16項提名 傲視群倫，最後掃走10獎，成為最大贏家。

BTS防彈少年團無法親臨現場，仍以越洋表演方式秀歌藝。（取材自Instagram）

除他之外也相當有斬獲的BTS防彈少年團，不只打敗美國天團「魔力紅」（Maroon 5），獲得最佳合唱／組合大獎，還以英語名曲「Dynamite」奪得最暢銷單曲，並在歌曲最暢銷藝人獎方面擊退小賈斯汀（Justin Bieber），在歐美歌迷心目中人氣不輸西洋紅星。他們雖未前往美國出席頒獎，依然在首爾大秀勁歌熱舞，堪稱本屆典禮最受觀眾期待的表演之一。

紅粉佳人與女兒一起展現倒掛空中的身手。(路透)

有些得獎者把自己的孩子也帶來分享榮耀，像是得到近10年最佳藝人大獎的德瑞克（Drake），就把兒子阿多尼斯一起帶上舞台，阿多尼斯有些羞怯地躲在父親身旁，十分可愛。獲頒象徵樂壇成就「偶像獎」的紅粉佳人（P!nk），更與女兒威蘿一起大秀倒掛空中的身手，成為典禮上的大亮點。