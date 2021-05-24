「瘋狂亞洲富豪」都當爸媽 曬娃方式大不同

亨利高汀抱著女兒睡著，畫面很溫馨。 （取材自Instagram）

曾在北美大為賣座的「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）主角吳恬敏與片中的老公亨利高汀（Henry Golding），分別在去年夏天、今年春天升格為人父母，兩人都生女兒，但對於孩子的保護態度有所不同。吳恬敏雖然開心在節目上透露女兒屁股上有俗稱的「蒙古斑」藍色瘀青，卻沒有把孩子的模樣公開；而亨利與台義混血的妻子羅愛英，就都有在社群網站 上分享女兒的可愛照片。

吳恬敏在「瘋狂亞洲富豪」、「舞孃騙很大」（Hustlers）等片於美國 創下出色票房後，家庭也有好消息，去年8月生下女兒。她最近登上主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）的夜間談話節目，透露自己和男友都是亞裔 ，因此女兒的屁股出現俗稱「蒙古斑」的藍色瘀青。她說自己也是直到生了女兒，才了解有「蒙古斑」這種現象，而身為音樂人的男友，還把這事寫成一首歌。

吳恬敏（左）在吉米法隆節目上透露女兒的秘密。（取材自YouTube）

相較於吳恬敏當媽已經超過半年多，亨利高汀則是才不到兩個月的新手爸爸，卻每天都沉浸在快樂之中，感覺女兒一大早起床看他的眼神或是笑容，讓他每天都有值得期待與興奮的事，老婆羅愛英則是發布自己親餵母乳的照片，將身為母親的喜悅和廣大網友分享。