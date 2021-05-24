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「玩命關頭9」8地票房長紅 中國就貢獻1億票房

記者蘇詠智／綜合報導
「玩命關頭9」在全球幾個疫情控制好的地區先上映，已經開出超級熱烈的票房，預估首周末可望達到1億6000萬美元。（圖：UIP提供）
「玩命關頭9」在全球幾個疫情控制好的地區先上映，已經開出超級熱烈的票房，預估首周末可望達到1億6000萬美元。（圖：UIP提供）

新冠肺炎疫情在不少國家、地區已經逐漸和緩當中，延後一年才上映的「玩命關頭9」（F9）於南韓、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、阿聯、埃及等地搶先歐美各地上片，開出超級大紅盤，目前累積票房已破1億2700萬美元，預估首周末可望達到1億6000萬美元，尤其是此系列的大票倉—中國，更已貢獻了1億500萬美元。

「玩命關頭9」成為好萊塢檔期延宕一年的鉅片中第一個解封的代表，在美國正式於6月25日上映前，先於一些疫情控制得當、戲院正常營業的地區上片。接下來該片要陸續在星馬、美國、歐洲等地推出，英國與法國雖然戲院從本周末起重新開放，可是「玩命關頭9」還是排定7月上旬才會在當地上映。

去年好萊塢強片因疫情嚴峻、居高不下，紛紛延後檔期，鮮少有強片願意上映，今年開始隨著各地疫苗施打讓確診人數明顯下降，疫情的結束看到曙光，戲院能夠恢復營業，強片才陸續回歸。

「玩命關頭9」已經突破「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）的紀錄，成為目前為止疫情期間首映票房最突出的鉅片，特別是在中國，也明顯領先「天能」（Tenet）、「花木蘭」（Mulan）、「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）等，成了疫情期間好萊塢在當地最熱賣的大片。在「玩命關頭9」之後， 「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）、「噤界II」（A Quiet Place Part II）等強片也要登場，防疫做得好，業績也要跟著回來，好萊塢片商無不興奮期待。

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