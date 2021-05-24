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珍妮佛洛佩茲回頭愛小班 A-Rod早已不傷心、頻聯絡女伴

娛樂新聞組／綜合報導
A-Rod（右）澄清和珍妮佛洛佩茲分手後，並沒有心情差到生活在痛苦中。（Getty Images）
A-Rod（右）澄清和珍妮佛洛佩茲分手後，並沒有心情差到生活在痛苦中。（Getty Images）

性感天后珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)與十多年前曾訂婚的班艾佛列克（Ben Affleck）被傳舊情復燃，除了共度滑雪假期外，每天晚上都會熱線聯絡，宛如熱戀中的小情侶。另一廂，洛佩茲的前未婚夫、前美國職棒紅星A-Rod則被媒體指心情跌到谷底。

「US」雜誌報導，A-Rod除了情傷之外，更因從未如此公開的「被分手」，之後對方竟火速搭上舊愛，讓他深感顏面掃地，比失戀還要痛苦；還有八卦刊物指A-Rod對於班艾佛列克早就充滿顧忌，如今最擔心的事成真。不過，媒體Page Six則稱有消息來源指出，A-Rod並沒有心碎或是多難過，他現階段多陪家人，順便處理買下美國職籃明尼蘇達灰狼隊的事宜，其實日子過得還不錯。

還有消息指出，A-Rod近期也活躍於社交圈，甚至與眾多模特和女演員都會聯繫，顯示已準備好恢復單身交友生活。

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲再度打得火熱。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲再度打得火熱。（路透資料照片）

珍妮佛與小班2002年合拍電影「絕配殺手」（Gigli）熱戀，隨後訂婚直到2004年分手，17年雖來鮮少合體但一直是朋友，最近更被拍到打得火熱。但他們友人透露，兩人雖然都想真的復合，不過距離是個問題，在正式公開戀情前，兩人會盡可能安排見面機會，目前不急於為這段感情下定義。

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