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女神卡卡痛訴19歲遭性侵 「後來怎麼樣…不記得」

記者陳建嘉╱綜合報導
女神卡卡在歐普拉、哈利王子的節目「The Me You Can't See」上痛哭失聲。（取材自YouTube）
女神卡卡在歐普拉、哈利王子的節目「The Me You Can't See」上痛哭失聲。（取材自YouTube）

女神卡卡（Lady Gaga）最近登上歐普拉哈利王子製作的Apple TV+新節目「你看不見的我」，自曝往日陰影，提到19歲剛入行不久，曾被一名音樂製作人威脅要她脫衣服，「他說要把我的音樂燒毀，他一直威脅我，我…後來怎樣，我都不記得了。」接著崩潰大哭。

提到施暴者，卡卡說對方是大她20歲的音樂製作人，曾將她鎖在一間錄音室，長達數個月甚至讓她懷孕，最後當她激烈孕吐時，這人還將她丟在父母家門外，雖然她身心受虐，卻不敢跟任何人說，即便她向某位「知名人士」訴苦，但對方不幫忙，還主動疏遠，讓她陷入更深的低潮，久而久之罹患心理疾病，如今她拒絕公開對方身分，「我只希望不要再看到那個人的臉」。

女神卡卡2年前曾宣傳電影「一個巨星的誕生」（A Star Is Born），當時因為想起往事，一度精神崩潰，她只記得那次被帶到急診室治療，所能做的就是不斷尖叫，「我不知道發生什麼事，只覺得全身麻痺，失去知覺。」並說那次發病，是她此生「最糟糕的事情」。

女神卡卡曾在2014年接受名主持人霍華史登訪問，提到當時新歌「Swine」是來自性侵受害者的經驗，「這首歌說的是女性的憤怒，有我許多想釋放的痛苦。」如今她花了很長一段時間，終於慢慢釋懷，「我必須不斷往前，讓自己走出困境」。

女神卡卡 哈利 歐普拉

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