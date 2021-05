女神卡卡痛訴19歲遭製作人性侵懷孕 「不想再回憶」

女神卡卡在歐普拉、哈利王子的節目「The Me You Can't See」上痛哭失聲。(取材自YouTube)

女神卡卡 (Lady Gaga)最近登上歐普拉 (Oprah Winfrey)、哈利 王子製作的Apple TV+新節目「你看不見的我」(The Me You Can't See),自曝往日陰影,提到自己19歲剛入行不久,曾被一名音樂製作人威脅要她脫衣服,「他說要把我的音樂燒毀,他一直威脅我,我...之後怎樣我都不記得了」,接著崩潰大哭。

提到施暴者,卡卡說對方是大她20歲的音樂製作人,曾將她鎖在一間錄音室長達數個月,甚至讓她懷孕,最後當她激烈孕吐時,這人還將她丟在父母家門外,雖然她身心受虐,卻不敢跟任何人說,即便她向某位「知名人士」訴苦,但對方不幫忙,還主動疏遠,讓她陷入更深的低潮,久而久之更罹患心理疾病,如今她拒絕公開對方身分,「我只希望不要再看到那個人的臉」。

女神卡卡2年前曾宣傳電影「一個巨星的誕生」(A Star Is Born),又因為想起往事,再度精神崩潰,她只記得當時被帶到急診室治療,所能做的就是不斷尖叫,「我不知道發生什麼事,只覺得全身麻痺,失去知覺」,並說那次發病是她此生「最糟糕的事情」。

卡卡曾在2014年接受名主持人霍華史登訪問,提到當時新歌「Swine」是來自性侵受害者的經驗,「這首歌說的是女性的憤怒,有我許多想釋放的痛苦」,如今她花了很長一段時間終於慢慢釋懷,「我必須不斷往前,讓自己走出困境」。