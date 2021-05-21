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女神卡卡痛訴19歲遭製作人性侵懷孕 「不想再回憶」

記者陳建嘉／綜合報導
女神卡卡在歐普拉、哈利王子的節目「The Me You Can't See」上痛哭失聲。(取材自YouTube)
女神卡卡在歐普拉、哈利王子的節目「The Me You Can't See」上痛哭失聲。(取材自YouTube)

女神卡卡（Lady Gaga）最近登上歐普拉(Oprah Winfrey)、哈利王子製作的Apple TV+新節目「你看不見的我」(The Me You Can't See)，自曝往日陰影，提到自己19歲剛入行不久，曾被一名音樂製作人威脅要她脫衣服，「他說要把我的音樂燒毀，他一直威脅我，我...之後怎樣我都不記得了」，接著崩潰大哭。

提到施暴者，卡卡說對方是大她20歲的音樂製作人，曾將她鎖在一間錄音室長達數個月，甚至讓她懷孕，最後當她激烈孕吐時，這人還將她丟在父母家門外，雖然她身心受虐，卻不敢跟任何人說，即便她向某位「知名人士」訴苦，但對方不幫忙，還主動疏遠，讓她陷入更深的低潮，久而久之更罹患心理疾病，如今她拒絕公開對方身分，「我只希望不要再看到那個人的臉」。

女神卡卡2年前曾宣傳電影「一個巨星的誕生」(A Star Is Born)，又因為想起往事，再度精神崩潰，她只記得當時被帶到急診室治療，所能做的就是不斷尖叫，「我不知道發生什麼事，只覺得全身麻痺，失去知覺」，並說那次發病是她此生「最糟糕的事情」。

卡卡曾在2014年接受名主持人霍華史登訪問，提到當時新歌「Swine」是來自性侵受害者的經驗，「這首歌說的是女性的憤怒，有我許多想釋放的痛苦」，如今她花了很長一段時間終於慢慢釋懷，「我必須不斷往前，讓自己走出困境」。

女神卡卡痛訴曾在19歲時遭到音樂製作人性侵。（歐新社）
女神卡卡痛訴曾在19歲時遭到音樂製作人性侵。（歐新社）

女神卡卡 哈利 歐普拉

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