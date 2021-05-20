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「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

娛樂新聞組／綜合報導
葛妮絲派特洛。（路透）
葛妮絲派特洛。（路透）

在漫威電影復仇者聯盟」（The Avengers）中飾演「小辣椒」一角的葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）自創女性健康生活品牌Goop，沒想到近日遭消費者控訴，使用該品牌的「私密處味道」蠟燭發生爆炸，因此憤而提告要求500萬美元。

德州男子沃森表示（Colby Watson），他在2月點燃從Goop網站購買的「聞起來像我的陰道」（This Smells Like My Vagina）蠟燭，發出爆炸聲響，頓時室內充滿煙霧。

這名男子堅稱他把蠟燭放在平坦的床頭櫃上，幾乎沒有什麼其他異物碰到蠟燭，且臥室裡沒有敞開的窗戶，然而蠟燭燃燒約三小時後，被高火吞沒，不久後就發生爆炸，房間裡充滿了煙霧。

沃森曬出的照片可見，蠟燭爆炸後整顆變成黑色。他承認，Goop官網有警告蠟燭不要一次燃燒超過2小時，但他認為警示意味不足。該公司也未提到蠟燭爆炸後，民眾可能會受到嚴重傷害。

他稱該款蠟燭本身就存在危險，因此要求Goop損害賠償500萬美元。

其實早在今年1月，就有女網友爆料葛妮絲派特洛的這款「私密處味道蠟燭」，差點把家裡給燒掉了，然而沒有發生什麼大事，她一笑置之。

當時女網友Jody Thompson在網路遊戲中獲得這款蠟燭，沒想到收到後在家點燃竟無故爆炸，火苗甚至隨即變成高50公分的火焰，嚇得她趕緊找來朋友滅火，並在網路上分享這個遭遇，「回想起來還是好恐怖，但葛妮絲派特洛的『私處蠟燭』在我家客廳爆炸實在太好笑了！」

葛妮絲派特洛推出的「聞起來像我的陰道」香氛蠟燭，要價不便宜。(取材自Goop)
葛妮絲派特洛推出的「聞起來像我的陰道」香氛蠟燭，要價不便宜。(取材自Goop)

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