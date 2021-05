「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

在漫威電影 「復仇者聯盟 」(The Avengers)中飾演「小辣椒」一角的葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)自創女性健康生活品牌Goop,沒想到近日遭消費者控訴,使用該品牌的「私密處味道」蠟燭發生爆炸,因此憤而提告要求500萬美元。

德州 男子沃森表示(Colby Watson),他在2月點燃從Goop網站購買的「聞起來像我的陰道」(This Smells Like My Vagina)蠟燭,發出爆炸聲響,頓時室內充滿煙霧。

這名男子堅稱他把蠟燭放在平坦的床頭櫃上,幾乎沒有什麼其他異物碰到蠟燭,且臥室裡沒有敞開的窗戶,然而蠟燭燃燒約三小時後,被高火吞沒,不久後就發生爆炸,房間裡充滿了煙霧。

沃森曬出的照片可見,蠟燭爆炸後整顆變成黑色。他承認,Goop官網有警告蠟燭不要一次燃燒超過2小時,但他認為警示意味不足。該公司也未提到蠟燭爆炸後,民眾可能會受到嚴重傷害。

