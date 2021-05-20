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連恩尼遜沒收山 開卡車冰上飆「玩命關頭」

記者陳建嘉╱綜合報導
連恩尼遜在新片「疾凍救援」不但要爽快痛毆殺手，更要在大自然恐怖力量下突破重圍。（圖：甲上提供）
連恩尼遜在新片「疾凍救援」不但要爽快痛毆殺手，更要在大自然恐怖力量下突破重圍。（圖：甲上提供）

過去曾說可能不再演出動作片的「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson），在新片「疾凍救援」（The Ice Road）再展身手，他表示因為深受角色吸引，即使片中的任務難度再創演藝生涯新高，仍然點頭接演，更為此拜師卡車司機進化「飆車」技術，上演宛如冰上版「玩命關頭」（The Fast and the Furious）的刺激戲碼。

連恩在片中飾演一位駕駛經驗豐富的冰路司機，在得知加拿大北部的鑽石礦坑發生重大爆炸意外，有26名礦工被埋在坑道內僅剩30小時的氧氣能夠存活後，決心號召緊急救難隊員前去救人，沒想到一路上不但必須面對結冰湖面隨時崩裂、風暴雪崩的危機，更要抵擋礦坑企業公司為了隱藏爆炸意外主因被揭發所雇用的大批殺手前來滅口。

提到拜師卡車司機，連恩表示，他一直超佩服卡車司機，「我在紐約看過司機開這種巨型卡車，那畫面太震驚了，他們是怎麼讓卡車過彎又不會撞到其他車的？這次有機會偷學到駕駛技術，我覺得相當有趣。」

連恩尼遜演出「疾凍救援」。（圖：甲上提供）
連恩尼遜演出「疾凍救援」。（圖：甲上提供）

導演強納森漢斯林（Jonathan Hensleigh）決定不依賴特效後製、堅持在現場環境駕駛巨型卡車，「我希望將一切做到非常逼真，我還向團隊喊話，每顆鏡頭都要合乎常理、演員不需做出浮誇動作，務必讓這部電影看起來就像紀錄片般寫實。」

正式預告中可看到製作團隊成功拍出一望無際的300英里冰封路、早已解凍5星期隨時會崩解的結冰湖面，磅礴場面讓人嘆為觀止。

紐約 導演 風暴

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