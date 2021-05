息影跑去結婚？艾瑪華森生氣了 叫粉絲別聽信謠言

艾瑪華森 (Emma Watson)感情發展備受各方關心,她今年初被發現和美國 男友李奧羅賓頓(Leo Robinton)準備從洛杉磯飛往墨西哥度假,而她這一年鮮少對外回應任何大小事,再加上演完「她們」(Little Women)之後就沒有在社群網站 宣傳發聲,讓外界不由得好奇,她是否結婚、息影,她也終於不忍了,連發四則推文回應。

艾瑪華森在推特上表示,「親愛的粉絲,無論是我是否訂婚或息影的消息,都是用來博取點閱率的手段」、「如果我有重大消息,我保證一定會和大家報告」。

如今新冠肺炎氾濫,她也心繫全球人民,「與此同時,請假設若是沒有我的消息,就代表我想平靜地度過疫情期間,如同大家一樣,做一些失敗的麵包,關照我所愛的人,以及盡我所能不要把影響如此多人的病毒傳播出去」,也向前線的醫護工作者致意。

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.