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息影跑去結婚？艾瑪華森生氣了 叫粉絲別聽信謠言

記者陳建嘉／即時報導
艾瑪華森。（路透）
艾瑪華森。（路透）

艾瑪華森(Emma Watson)感情發展備受各方關心，她今年初被發現和美國男友李奧羅賓頓(Leo Robinton)準備從洛杉磯飛往墨西哥度假，而她這一年鮮少對外回應任何大小事，再加上演完「她們」(Little Women)之後就沒有在社群網站宣傳發聲，讓外界不由得好奇，她是否結婚、息影，她也終於不忍了，連發四則推文回應。

艾瑪華森在推特上表示，「親愛的粉絲，無論是我是否訂婚或息影的消息，都是用來博取點閱率的手段」、「如果我有重大消息，我保證一定會和大家報告」。

如今新冠肺炎氾濫，她也心繫全球人民，「與此同時，請假設若是沒有我的消息，就代表我想平靜地度過疫情期間，如同大家一樣，做一些失敗的麵包，關照我所愛的人，以及盡我所能不要把影響如此多人的病毒傳播出去」，也向前線的醫護工作者致意。

艾瑪華森 社群網站 美國

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