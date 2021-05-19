影壇怨偶小布、裘莉 安珀、強尼 兩敗俱傷

安琪莉娜裘莉與布萊德彼特離婚戰打了快五年，彼此都有一堆的不滿。（路透資料照片）

不是冤家不聚頭，吵吵鬧鬧何時休？布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）離婚戰打了快五年，曠日廢時傷荷包，卻仍無法看到終點，近日又被八卦雜誌指他為了無法和孩子們多相處而心碎，她則是新片在美上映票房踢到鐵板。另一對都離了婚互相攻擊砲火反而更猛烈的強尼戴普（Johnny Depp）與安珀赫德（Amber Heard），恐進入挖牆腳、惡性競爭的階段。

布裘婚變鬧到現在，「OK！」雜誌指布萊德彼特律師費花了快百萬美元，還有可能加碼。他一想到這幾年被迫與孩子們相處時間減少，就感到傷心難過，無奈裘莉打死不想跟他取得共同監護權，令他陷於情緒低潮。近日裘莉為了「那些要我死的人」做訪問，三番兩次暗諷小布給她很多的傷害，彷彿他要為婚變負上最大責任，試圖扭轉外界一直視她才是離婚戰裡「壞人」的既定印象，可惜片子在美上映首周末票房不僅未登上冠軍，還只有第三名，就算不能斷定她的賣座號召力已今非昔比，起碼也是警訊。

強尼戴普與安珀赫德離婚後互相攻擊砲火更烈。（路透資料照片）

沒有生小孩、卻也因婚變鬥得兩敗俱傷的強尼戴普和安珀赫德，把影片公司也捲入戰火。早先強尼因為控告英國媒體稱他「家暴男」涉及誹謗卻判敗訴，立刻被「怪獸與牠們的產地」系列踢出去，他的粉絲怒嗆要華納也把安珀踢出「水行俠」（Aquaman）系列才公平，沒有得到回應。安珀被傳想要更鞏固和華納的關係，試圖爭取在「哈利波特 」（Harry Potter）相關影片亮相，等於在強尼傷口上再撒鹽。