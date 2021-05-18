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女神蘇菲瑪索情變？大街遛狗泫然欲泣

記者蘇詠智／綜合報導
蘇菲瑪索被拍到面容哀傷，疑似情變。（取材自Voici）
蘇菲瑪索被拍到面容哀傷，疑似情變。（取材自Voici）

法國女神蘇菲瑪索（Sophie Marceau）去年才和劇場界大老李察卡雅（Richard Kaya）打得火熱，還一起去科西嘉島度假、被拍到上空露點的照片，登上雜誌封面。想不到一年之後，最新一期的雜誌封面卻變成她帶著墨鏡、神情哀戚，令人好奇究竟怎麼了？被懷疑她與李察卡雅之間的戀情，恐怕已陷危機。

蘇菲瑪索年過半百依然是法國人最愛的女性名人，感情生活當然是受矚目的焦點，她以往和比自己年紀大很多或小一截的男性都交往過，李察卡雅則比她年長1歲，彼此的觀念和想法，應該最能溝通，雖然是在新冠肺炎疫情期間擦出愛的火花，法國從北到南都見得到兩人相依偎的身影。然而最新「Voici」雜誌封面，卻是蘇菲在巴黎大街上泫然欲泣的表情，內文還提到，她雖然是帶著心愛的瑪爾濟斯犬出門遛達，情緒明顯欠佳，一旁還有人聽到她在講手機時，似乎相當氣憤，接著眼淚就差點奪眶而出，最後她乾脆走去朋友家，希望能夠讓心情好起來。

懷疑蘇菲瑪索和李察卡雅之間情海生波，當然不能算不合理，可是他們是否真的已在分手邊緣？也尚不能太早下定論。好在蘇菲已成年的大兒子文森，始終會是她最好的後盾，永遠會在媽媽陷入低潮時給予關心，讓她早日恢復好心情。

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