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補了奧斯卡之憾…黑豹查德威克奪MTV大獎

記者蘇詠智／綜合報導
查德威克鮑斯曼獲本屆MTV影視大獎最佳電影演出的殊榮。(路透)
查德威克鮑斯曼獲本屆MTV影視大獎最佳電影演出的殊榮。(路透)

代表普羅大眾口味的MTV影視大獎得獎名單揭曉，在奧斯卡金像獎典禮上意外與影帝擦身而過的「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）查德威克鮑斯曼（Chadwick Aaron Boseman），終於得到應有的致敬，勇奪最佳電影表演獎，全場並起立鼓掌，場面感人。獲得MTV世代獎的思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）在家中視訊連線時，在致詞到一半時被老公柯林約斯特（Colin Jost）「偷襲」當頭澆下綠液，忍不住飆髒話。

思嘉莉約翰森在家中領取MTV世代特別獎，卻被老公倒了一頭綠液。(路透)
思嘉莉約翰森在家中領取MTV世代特別獎，卻被老公倒了一頭綠液。(路透)

MTV影視大獎的典禮向來公認比奧斯卡活潑、有趣，得獎者也更接近一般觀眾的喜好。查德威克鮑斯曼獲最佳電影表演獎、擊敗「猶大與黑色彌賽亞」丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya），頒獎人讚嘆他的影響力會永遠持續，大家永遠愛他、懷念他。

頒獎人亞拉沙希迪(中)帶領出席者向查德威克鮑斯曼致敬。(路透)
頒獎人亞拉沙希迪(中)帶領出席者向查德威克鮑斯曼致敬。(路透)

典禮的另一高潮是思嘉莉約翰森被綠液澆頭，「禍首」柯林約斯特不解的問：「不是MTV的慣例嗎？」她怒嗆：「錯了，那個是尼克兒童頻道的民選獎。」讓觀眾拍手叫絕。

主要獎項幾乎是漫威與Netflix的天下，「汪達與幻視」（WandaVision）緋紅女巫伊莉莎白歐森（Elizabeth Chase Olsen）擊退「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等強敵，拿下最佳影集演出獎，該劇還獲最佳影集、最佳打鬥等獎。「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）中接班新任「美國隊長」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）奪得最佳英雄獎。

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