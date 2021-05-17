馮迪索鞏固地位 傳狂刪「玩命10」巨石強森戲分

馮迪索（左）與巨石強森私下真正的關係恐怕比較接近這一幕。（取材自IMDb）

全球觀眾期待了一年，終於要看到「玩命關頭9」（F9），而該系列號稱從第9集開始就要逐步進入尾聲，接下來可能只再拍兩集。此外，今年年初馮迪索（Vin Diesel）才在Instagram貼出和巨石強森 （Dwayne Johnson）的合照，甚至暗示兩人將於「玩命關頭10」重聚；不過有媒體報導，兩人關係其實還未破冰，馮迪索正出手阻擋巨石強森有太多戲分，以免搶走自己的風采。

馮迪索日前上傳一張舊劇照，「背景」正是巨石強森，讓網友戲稱兩人已經破冰，再加上馮迪索留言說：「感恩可以參與電影 中很多經典時刻，我沒有好好表現出來，因為我為即將發生的事太興奮了。」再再讓影迷期待「玩命關頭9」未出現的巨石強森，能在第10集回歸。

馮迪索（左）與巨石強森並肩作戰只在銀幕上。（取材自IMDb）

然而，歐美已經有小道消息再傳，身為該系列靈魂人物的馮迪索，並不想要讓巨石強森在片中有多重要的戲分，免得自己的光彩都被搶走。

巨石強森雖然從「玩命關頭5」才加入，卻一下就受到觀眾歡迎，人氣急升，連續兩年都是全球最會賺錢的男星冠軍，也難怪馮迪索會對他充滿顧忌，兩人曾經公開鬧不和。據悉，巨石強森更宣布與傑森史塔森（Jason Statham）不會拍攝「玩命關頭9」，兩人隨即開拍外傳電影，彼此鬧得不可開交。

儘管現在表面上看似紛爭落幕，但巨石強森是否能重回第10集？只怕變數還很大。