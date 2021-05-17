「超人」為女友暴怒了 求瘋狂粉絲別再亂傳八卦

亨利卡維爾飾演超人，受到不少觀眾喜愛。（取材自IMDb）

死忠粉絲難免會對偶像的生活過度關心，但「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）可不願意再忍，特別於社群網站 上留言，希望大家不要再瞎掰他的感情發展或是演藝工作近況，這樣會傷害到他最在乎的人。他呼籲大家一起釋放正能量、減少負面言論。

亨利卡維爾上個月才公開新女友娜塔莉維斯庫索（Natalie Viscuso），全球無數迷妹的心碎成片片，網友競相挖掘維斯庫索的身家背景，發現她在少女時期已經在MTV台的真人秀亮過相，並且坦承是家境富裕的千金小姐。

亨利卡維爾（右）與女友娜塔莉維斯庫索戀情正甜蜜，謝絕外界過度關心。（取材自Instagram）

而她現在社群網站上自稱是影片公司副總裁，該公司又正好是卡維爾演出的「天才少女福爾摩斯」（Enola Holmes）製作公司之一，因此傳言紛紛；甚至有稱卡維爾在該片首集只是陪襯女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）的配角，但在確定要開拍的續集中，戲分會大增到雙掛主角的程度，自然又少不了閒言閒語，顯然令他頗為困擾。

除此之外，卡維爾雖然希望能繼續在DC英雄片扮演超人，籌拍這系列的華納兄弟影業已經確定要重啟「超人」（Superman）片集並找位黑人 男星主演，他的影迷大感失望，對事情的發展也有很多推論。卡維爾對此表示，粉絲們的熱情用錯位置，也太充滿負面能量；對於目前的感情與事業，他非常滿意，要是大家也能夠一起為他感到開心，他會非常感激。