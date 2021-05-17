黑人美國隊長自嗨？稱接班後0負評 網友挺酷寒戰士

「獵鷹」正式成為新一代的「美國隊長」。（取材自IMDb）

黑人 男星安東尼麥奇（Anthony Mackie）在漫威 英雄影片的角色「獵鷹」山姆，從兩年前「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）結局時接下美國 隊長的盾牌、被欽點接棒，又在今年春天於Disney+推出的影集「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）正式成為新任「美國隊長」。據稱漫威在籌拍中的「美國隊長4」（Captain America 4）也是以他為情節主軸之一，不管外界反應如何，麥奇自稱從來沒接到任何的反彈與批評，令他自己也有些意外。

麥奇坦言：「心裡其實很清楚，一旦從一個白人手上接下盾牌，一定會有人認為，就是因為你是黑人才會被指定接班啦。我預期會有這樣的聲浪，或是在網路討論看到這樣的反應，但我還真的都沒有碰過。對我們來說，大家很容易可以去講人類都很惡劣、這個世界要完蛋了之類的話，可是真實的狀況是，大部分的人都是好人。」

安東尼麥奇稱接下「美國隊長」重任沒有收到負評。（取材自IMDb）

歐美娛樂網站忍不住諷刺，安東尼的感覺恐怕與現實的情形有明顯落差，網路上還不少人真的覺得「獵鷹」接班成為新一任「美國隊長」是膚色對了、政治正確使然，支持「酷寒戰士」的人也很多，在漫畫裡兩人都曾經先後成為「美國隊長」。不過由於麥奇加入漫威影片的那一年，「獵鷹」剛好在漫畫中接下「美國隊長」重任，所以漫迷都知道遲早這事會發生，也減少不少抗拒心理。