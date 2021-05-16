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小珍妮佛超八卦 樂見小班、翹臀珍舊情復燃

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛勞倫斯對其他同業的八卦，參與的熱情很高。（路透資料照片）
珍妮佛勞倫斯對其他同業的八卦，參與的熱情很高。（路透資料照片）

曾經訂婚卻分手的班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），近日被發現一起到蒙大拿州滑雪度假，疑似舊情復燃，八卦雜誌更傳他們假期結束後彼此關係更密切、天天聯絡，連珍妮佛洛佩茲的好友都覺得兩人有可能再一次熱戀，且比上一次持續更久。

班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲上一次交往鬧得轟轟烈烈，雖然引來「炒新聞」的批評，顯然也有人是它們的忠實支持者，那就是年輕當紅的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），她開心到直接亂入好友的podcast節目，分享班與珍在蒙大拿州共度浪漫假期的新聞，直呼自己太興奮、太為他們感到開心了，於是本來話題還在身為節目主持如何在一趟和姊妹好友去亞特蘭大的旅行中受到廠商贊助，瞬間歪樓到班艾佛列克當年送給珍妮佛洛佩茲的名牌鑽石婚戒上，珍妮佛勞倫斯還確信那枚戒指價格120萬美元，簡直對班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲的交往細節瞭若指掌。

事實上，珍妮佛勞倫斯以前就承認很愛在家看真人秀，或許對於影劇八卦她的關注程度不見得輸給一般觀眾，倒是珍妮佛洛佩茲和班艾佛列克雖然再度熱戀的可能性很高，但珍妮佛洛佩茲才剛和A-Rod取消婚約，其實並沒有很急著要馬上進入下一段認真的關係中，因此班艾佛列克是不是真把她再次追到手？還得拭目以待。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲再度打得火熱，受到各方矚目。（路透資料照片）
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲再度打得火熱，受到各方矚目。（路透資料照片）

蒙大拿州 八卦 亞特蘭大

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