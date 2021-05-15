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女兒不准？ 凱蒂荷姆絲與餐廳小老闆 8月戀情畫句點

記者蘇詠智／綜合報導
凱蒂荷姆絲（右）與艾米里歐維托洛曾有過甜蜜的時光。（取材自Instagram）
凱蒂荷姆絲（右）與艾米里歐維托洛曾有過甜蜜的時光。（取材自Instagram）

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes），與餐廳小老闆兼主廚艾米里歐維托洛（Emilio Vitolo）的八個月戀情畫下句點，兩人曾經打得火熱，凱蒂也曾經認為與艾米里歐之間有認真發展的可能，無奈彼此最後仍是分手作收，不過並沒有撕破臉。

艾米里歐比凱蒂小9歲，由於父親經營餐館很成功，吸引一堆明星名流成為座上客，他加入當主廚且變成小老闆之後，他也多了不少和影視紅星接觸的機會，凱蒂並不是他唯一的演員友人，而他也曾經客串影集或在小品獨立製片電影中亮相，對於凱蒂的工作環境是有充分了解的。

雖然在交往之初，艾米里歐被挖出上一段戀情沒有切乾淨、他和凱蒂交往的時間似乎與前一段有重疊，但兩人很快就拋開一切的紛擾，沉浸愛情的甜蜜中。不過凱蒂身旁還有個青春期、如花似玉的女兒蘇蕊（Suri Cruise），艾米里歐想要跟凱蒂長長久久，得先過蘇蕊這一關。

八卦刊物曾傳蘇蕊並不太接受這個可能成為繼父的男子，為母親的戀情蒙上陰影，不管是否屬實，凱蒂和艾米里歐畢竟沒能修成正果，上個月蘇蕊的15歲生日會，艾米里歐就沒出席，那時外界已經懷疑他與凱蒂之間似已玩完。

根據「US」雜誌，凱蒂與艾米里歐上個月剛好到了感情冷靜期，凱蒂又要養小孩又要發展演藝事業，難免能給艾米里歐的時間變少，在此情況下，兩人感情難以維繫，也就只能分道揚鑣了。

艾米里歐維托洛是餐廳主廚兼小老闆，也曾經客串當演員。（取材自Instagram）
艾米里歐維托洛是餐廳主廚兼小老闆，也曾經客串當演員。（取材自Instagram）
凱蒂荷姆絲一直無法找到理想的另一半。（路透資料照片）
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