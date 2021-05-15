阿湯哥與粉絲合影保持距離 雷神群星派對沒戴口罩挨批

湯姆克魯斯是影壇巨星中的防疫模範生。（歐新社）

新冠肺炎疫情在歐美部分國家看似逐漸好轉，仍然不容過於掉以輕心。正在英國 拍攝「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）的好萊塢巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise），就算碰到影迷要求合照，還是把口罩戴好、再保持安全距離，一點都沒有鬆懈，堪稱影壇巨星中的防疫 模範生。

湯姆克魯斯去年在片場飆罵不好好保持安全距離的人員，驚動各界，更被英國媒體指為「破壞工作氣氛，有如片場暴君」，然而他近日提及此事，還是堅持自己的做法。「不」片最近又回到英國續拍，一群影迷見到他和片中的直升機出現，忍不住上前要求合照，湯姆克魯斯雖沒讓他們失望，卻也沒疏於防疫，做了良好示範。

被認為在世界各國中算得上防疫有成的澳洲，已經成為好萊塢一堆新片的主要外景地，漫威大片「雷神索爾4」（Thor：Love and Thunder）正是其中之一，除了克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）等老班底外，麥特戴蒙（Matt Damon）繼上一集再度客串亮相，堪稱星光閃耀的黃金陣容。

身為澳洲地主的克里斯在拍攝空檔舉辦一場又一場夢幻派對，他的妻子艾莎巴塔奇(Elsa Pataky)、他的弟弟、大哥、他在好萊塢最好的朋友麥特戴蒙等都是出席來賓，由於派對主題是白色，只見眾人都穿得一身白、都沒戴口罩，也未保持社交距離，艾莎把派對的照片發布在社群網站上，馬上引來質疑，擔心這群大牌做了不良示範。

專門打臉八卦的網站，稱克里斯的派對賓客大概40多人，沒有違反最多50人的規定，雖然幾天後，法令限制群聚最多20人，但不溯及既往，只能說他們的舉動有點不妥，卻並未觸法。