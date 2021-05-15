六人行原班人馬重聚 HBO Max 5.27首播

「六人行」一直在影音串流播出，至今仍深受觀眾喜愛。（取材自IMDb）

美國 經典喜劇「六人行」（Friends）備受各方期待的原班人馬重聚特別節目，由於新冠肺炎疫情 影響，原定去年作為HBO Max開張鉅獻，結果剛好延了一年，本月27日正式上架，全球各地影迷都開心不已。

「六人行」雖然早在2004年已落幕，熱度始終不退，在影音串流平台都還是收視最佳的節目之一，也因此HBO Max去年開張，就計畫要以「六人行」再團圓的特別節目打頭陣，珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考絲（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）、大衛史威莫（David Schwimmer）等六位主角，據稱都拿到250萬美元的高酬，如今雖然延了整整一年才登場，粉絲們還是很興奮，首支預告只有他們的背影，吊足大家胃口。

在這個特別節目中，除了主角、幾位主要的編導一起回顧當年趣事，更請來包括小賈斯汀（Justin Bieber）、防彈少年團BTS等重量級嘉賓，近年紅遍歐美的BTS隊長RM，曾透露自己的英語是被媽媽逼著看影集學來的，那齣戲正是「六人行」，讓他在「六人行」再團圓的現身別具意義。

有別於某些夯劇裡的好朋友，戲外可能是死對頭，「六人行」大夥兒感情卻很不錯，麗莎庫卓透露兒子朱里安小時候常去片場探班，竟然喜歡上珍妮佛安妮絲頓，有一陣子還以為珍妮佛才是自己的媽媽，讓她哭笑不得。