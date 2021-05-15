我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

六人行原班人馬重聚 HBO Max 5.27首播

記者蘇詠智／綜合報導
「六人行」一直在影音串流播出，至今仍深受觀眾喜愛。（取材自IMDb）
「六人行」一直在影音串流播出，至今仍深受觀眾喜愛。（取材自IMDb）

美國經典喜劇「六人行」（Friends）備受各方期待的原班人馬重聚特別節目，由於新冠肺炎疫情影響，原定去年作為HBO Max開張鉅獻，結果剛好延了一年，本月27日正式上架，全球各地影迷都開心不已。

「六人行」雖然早在2004年已落幕，熱度始終不退，在影音串流平台都還是收視最佳的節目之一，也因此HBO Max去年開張，就計畫要以「六人行」再團圓的特別節目打頭陣，珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考絲（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）、大衛史威莫（David Schwimmer）等六位主角，據稱都拿到250萬美元的高酬，如今雖然延了整整一年才登場，粉絲們還是很興奮，首支預告只有他們的背影，吊足大家胃口。

在這個特別節目中，除了主角、幾位主要的編導一起回顧當年趣事，更請來包括小賈斯汀（Justin Bieber）、防彈少年團BTS等重量級嘉賓，近年紅遍歐美的BTS隊長RM，曾透露自己的英語是被媽媽逼著看影集學來的，那齣戲正是「六人行」，讓他在「六人行」再團圓的現身別具意義。

有別於某些夯劇裡的好朋友，戲外可能是死對頭，「六人行」大夥兒感情卻很不錯，麗莎庫卓透露兒子朱里安小時候常去片場探班，竟然喜歡上珍妮佛安妮絲頓，有一陣子還以為珍妮佛才是自己的媽媽，讓她哭笑不得。

美國 疫情 新冠肺炎

上一則

張豐毅、李若彤曬肌 全網驚艷

下一則

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

延伸閱讀

「六人行」重聚特別節目5月下旬首播 BTS當特別來賓

「六人行」重聚特別節目5月下旬首播 BTS當特別來賓
賈斯汀與珍妮佛有過兩年婚姻：我對家人沒控制欲

賈斯汀與珍妮佛有過兩年婚姻：我對家人沒控制欲

離婚珍妮佛2年 賈斯汀瑟魯喊「不以家人為重」

離婚珍妮佛2年 賈斯汀瑟魯喊「不以家人為重」
世界晚報／歡慶重聚竟變死亡晚餐 老翁接種滿月染疫亡

世界晚報／歡慶重聚竟變死亡晚餐 老翁接種滿月染疫亡

熱門新聞

楊坤商演遇大尷尬。（取材自微博）

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

2021-05-07 02:28
吉娜愛麗絲一家三代七口人齊聚一堂。（取材自微博）

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

2021-05-08 14:45
言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

2021-05-10 10:27
梓梓和媽媽一起穿性感泳裝。圖／摘自臉書

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

2021-05-09 13:38
陶妮基坦（左）和「雲杜孃」女配角都有上身裸露的演出。（取材自IMDb）

「雲杜孃」豔星59歲去世 曾是台影史首位「露點」女神

2021-05-08 20:27
劉德華被曝將上選秀節目。（取材自微博）

劉德華傳當「哥哥」 湖南選秀節目陣容堪比春晚

2021-05-07 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定