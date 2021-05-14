瑞夫史波讚李安：在世最棒導演

瑞夫史波（右）、埃絲特史密斯（左）在「而立人生」以現代人角度，犀利看待愛情、家庭等元素。（圖：Apple TV+提供）

瑞夫史波（Rafe Spall）、埃絲特史密斯（Esther Smith）近期帶來浪漫新劇「而立人生」（Trying）第二季，日前接受亞洲媒體訪問，瑞夫史波曾與李安合作「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），大讚「李安是目前在世最棒的導演 」，並稱自己在影壇若有些許成就，李安絕對居功厥偉。

李安曾與瑞夫史波合作「少年Pi的奇幻漂流」，瑞夫盛讚他是「目前世界上最好的導演」。（歐新社資料照）

史波曾在「少年Pi」飾演戲分吃重的記者，與中年「Pi」有不少對戲，他提到自己片尾有段關鍵對白是「我相信那個有老虎的故事」，李安不斷告誡他，這是非常重要的一句話，他也傾盡心力去詮釋，但前後仍演了88次，「李安真的很厲害，他總是要求完美」，也知道李安先前拿下英國影藝學院 的終身成就獎，「我只能說能與他合作，是我這一生的榮幸」。

瑞夫史波、埃絲特史密斯在「而立人生」飾演一對積極求子的情侶，本季決定領養小孩，發生一連串的幽默笑料。瑞夫認為這部劇反應時下年輕男女的愛情觀，「他們認知到自己需要一個小孩，不一定要是親生的，但要讓他們更了解，怎麼去好好愛一個人」。

瑞夫、埃絲特在劇中總是唇槍舌劍，合作火花四射，被問有沒有先培養默契，埃絲特立刻笑答：「沒有，我們不合，裡面的吵架都是真的。」隨後才認真說彼此會先研究對白、人物個性，讓這個故事變得更真實。兩人演出「而立人生」時，有參考不少經典愛情喜劇表演。