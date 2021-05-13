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大學曾教過「黑豹」「天才老媽」獲聘霍華德大學美術學院院長

娛樂新聞組╱綜合報導
80年代曾在「天才老爹」影集中飾演主人翁之妻的費莉西亞‧拉沙德，獲聘為霍華德大學藝術學院院長。(美聯社)
80年代曾在「天才老爹」影集中飾演主人翁之妻的費莉西亞‧拉沙德，獲聘為霍華德大學藝術學院院長。(美聯社)

有「非裔哈佛」之稱的華府霍華德大學宣布，聘請著名非裔女演員兼校友費莉西亞‧拉沙德(Phylicia Rashad)擔任霍華德大學藝術學院(College of Fine Arts)院長，定7月1日走馬上任。拉沙德曾在影集「天才老爹」(The Cosby Show)中扮演主人翁之妻。

霍華德大學藝術學院甫重建完成，拉沙德指出：「能夠擔任此職，與霍華德大學行政部門、教職員工和學生一起重建藝術學院，深感榮幸。」

現年72歲的拉沙德於1970年以優異成績自霍華德大學畢業，獲藝術學士學位；她在1984年至1992年於國家廣播公司(NBC)影集「天才老爹」飾演主人翁之妻克萊兒．休斯塔伯(Clair Huxtable)；長期關注非裔美國人議題的她，甚至有「黑人社區之母」美稱，也曾因演出舞台劇「陽光下的葡萄乾」(A Raisin in the Sun)獲2004年東尼獎最佳女主角。

拉沙德曾任客座講師和兼任教員，並在許多學院、大學和藝術組織指導碩士課程；其中包括霍華德大學、紐約大學、卡內基美隆大學等；她也是紐約復敦大學丹佐華盛頓戲劇講座首位客座藝術家講師。

漫威電影「黑豹」(Black Panther)男星查德維克博斯曼(Chadwick Boseman)去年罹癌過世後，拉沙德曾表示，她在霍華德大學教過查德維克；當時查德維克原已面試取得倫敦英美戲劇學院進修計畫機會，但因付不出學費，打算放棄。

於是她打電話向影帝好友丹佐華盛頓(Denzel Washington()求助，結果丹佐立即允諾出錢贊助。

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