全英音樂獎 杜娃黎波奪2獎是大贏家

杜娃黎波以新專輯「流行先鋒」拿下年度專輯、最佳女歌手兩項大獎，成為全英音樂獎大贏家。（美聯社）

第41屆全英音樂獎公布得獎名單，杜娃黎波(Dua Lipa)是最大贏家，以專輯「流行先鋒」(Future Nostalgia)拿下年度專輯、最佳女歌手等兩項大獎。泰勒絲（Taylor Swift）則獲全球偶像大獎，至於首次入圍最佳國際團體的南韓天團「防彈少年團」，最後則敗給美國 女團HAIM。

杜娃黎波獲得最佳女歌手時，說要將獎座獻給英國護士伊莉莎白阿尼翁伍(Dame Elizabeth Anionwu)，伊莉莎白不只在新冠肺炎 期間致力於照護工作，保護前線工作者，也對抗外界的種族歧視 觀念。杜娃隨後也在典禮上唱「Love Again」、「Physical」等多首熱門歌曲。

泰勒絲則拿下全球偶像，還是首位抱回此項殊榮的女性歌手，她獲獎時感性表示：「請記住我說的，沒有任何一條成功的職業道路上沒有困難與挫折；如果你遇到阻礙，那可能代表你正在開創全新的道路。」

除此之外，當紅歌手(The Weeknd)、怪奇比莉(Billie Eilish)也分別掄下「年度國際男歌手」、「年度國際女歌手」大獎。

前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)在舞台上引言時，更盛讚威肯不僅充滿巨星魅力，更在新冠肺炎、黑人民權運動等議題上，發揮公眾人物的影響力，非常值得嘉許。