哈利王子合體歐普拉 探討心理健康問題

哈利王子、梅根日前接受綜藝天后歐普拉訪問。(路透資料照片)

Apple TV+ 宣布全新紀錄片影集「你看不見的我」(The Me You Can't See)探討現代人膽怯面對的通病「心理健康問題」將於21日獨家播映。節目由總能透過歲月淬煉出的智慧與氣度,讓參加節目來賓侃侃而談的脫口秀主持人歐普拉 (Oprah Winfrey),攜手已移居美國 的哈利 王子(Prince Harry)共同打造。

現代人生活壓力大,來自工作、生活、感情與家庭的壓力交疊累積的負面影響不容小覷,也讓「精神疾病」成為全球人類須要重視與面對的疾病前三大之一。節目中,歐普拉和哈利王子將透過來自世界各地的真實故事,不分文化、年齡、性別和社會政經地位,探討與強調正視自我心理健康的重要性。節目由女神卡卡(Lady Gaga)和馬刺隊得分後衛「龍王」達內爾(Darnell)拉開序幕,以自身經驗分享亮麗生活背後飽受抑鬱、憂鬱和焦慮苦惱的真實面貌。

對於全新節目的宗旨和定調,歐普拉表示:「在人人都為疫情受困的此刻,正是合力發揮智慧、同情心和真誠,將精神病正名化的最佳時刻。」哈利王子也以自身故事回應:「儘管在不同的環境中成長與生活,但我們所感受到的煎熬、痛楚和悲傷卻是一樣的。」呼籲大家能放下臆測的習慣,以同理心嘗試理解,同時對生活重燃熱情與希望。