抗議好萊塢外籍記協種族歧視 阿湯哥退還金球獎3獎座

湯姆克魯斯曾三度獲金球獎，卻把三座獎都退還主辦單位。（視頻截圖）

金球獎 面臨頒發近80屆以來的最大危機，美國影視界砲轟主辦單位──好萊塢 外籍記者協會多年沒有非裔成員、過於種族歧視，連日來已經不少紅星放話要抵制。

先有今年視帝馬克魯法洛（Mark Ruffalo）表示沒辦法將得這座獎當成榮耀或開心；思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）隨後也公開聲明稱以往參加該協會辦的訪問總會碰到一些性別歧視或不舒服的狀況，呼籲大家停止姑息、不要再和他們合作。但他們的動作都沒有湯姆克魯斯 （Tom Cruise）出手那麼具殺傷力，他將自己獲得的兩座影帝和一座最佳男配角獎座全退還，以示抗議。

好萊塢外籍記者協會向來出了名的愛討好大牌，金球獎過去為了讓大牌在入圍名單上有所斬獲，曾數度被外界恥笑，而今這些大牌見苗頭不對，紛紛背離他們，更讓他們顯得裡外不是人。就像湯姆克魯斯把電影男演員能拿的獎都拿光了，一樣在抵制浪潮上選擇向好萊塢外籍記者協會開槍。

眼看Netflix、亞馬遜高層都表明抵制，湯姆克魯斯更公開切割，連年轉播頒獎典禮實況的NBC也表示，好萊塢外籍記者協會改革重整需要時間，明年的第79屆金球獎典禮，他們將不會轉播。

好萊塢外籍記者協會被影視業者封殺至此，讓金球獎陷入空前危機。