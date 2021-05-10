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漫威反派「血蜘蛛」首亮相 「猛毒」湯姆哈迪強勢回歸

記者黃保慧／綜合報導
血蜘蛛全球首次亮相。（圖：索尼提供）
血蜘蛛全球首次亮相。（圖：索尼提供）

猛毒強勢回歸。（圖：索尼提供）
猛毒強勢回歸。（圖：索尼提供）

「猛毒」（Venom）續集「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage）預告於10日全球同步上線。身為漫威最強反派超級英雄，2018年「猛毒」推出後全球累積票房就突破8.5億，創下該年度全球票房第7名的佳績。睽違三年，「猛毒2：血蜘蛛」將由安迪瑟克斯（Andy Serkis）執導，除了湯姆哈迪（Tom Hardy）強勢回歸，上一集「猛毒」片尾彩蛋出現的神祕殺人魔克萊圖斯卡薩迪將在續集中掀起腥風血雨，讓觀眾在大銀幕首次見到「蜘蛛人宇宙」大魔王「血蜘蛛」殘暴真面目。

猛毒強勢回歸。（圖：索尼提供）
猛毒強勢回歸。（圖：索尼提供）

「猛毒2：血蜘蛛」預告開頭就先讓觀眾一睹艾迪布洛克（湯姆哈迪飾）與寄生在他身上的猛毒的同居生活真實樣貌。霸道的猛毒儼然已成為艾迪的好室友，雖然家中牆上放著讓人哭笑不得的「嚴禁吃人」招牌，但猛毒不僅會親自做早餐強迫艾迪吃之外，也會跟著他到雜貨店購物，預告中還可清楚聽到他俏皮地用中文和老闆娘陳太太打招呼，讓看似恐怖的猛毒增添幽默有趣的一面。除了湯姆哈迪外，片中飾演艾迪布洛克女友安妮威寧的蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）也將在本集回歸演出。

由伍迪哈里遜（Woody Harrelson）飾演的連續殺人魔克萊圖斯卡薩迪是「猛毒2：血蜘蛛」的關鍵角色。這位個性殘暴的犯人在預告中徒手打死蜘蛛的畫面相當耐人尋味，而他警告「暴亂將至、至死方休」的訊息也為本片發展埋下精采伏筆。克萊圖斯卡薩迪從監獄犯人變身成如猛毒般龐大殘暴的「血蜘蛛」過程，是除了漫畫版外首度在蜘蛛人宇宙電影大公開，血蜘蛛將如何與死對手艾迪與猛毒在大銀幕對戰，觀眾只有進戲院才能看到這個精采大高潮。

猛毒強勢回歸。（圖：索尼提供）
猛毒強勢回歸。（圖：索尼提供）

蜘蛛人 威廉 監獄

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