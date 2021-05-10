酷寒戰士正面全裸掀話題 網友：太犧牲

「星期一」男女裸體騎車的段落，引起熱烈討論。（取材自IMDb）

演員的清涼鏡頭總會成為觀眾關切的焦點，特別是知名度愈高、尺度愈寬，更加容易受到矚目。在漫威 英雄片中扮演「酷寒戰士」（Winter Soldier）的賽巴斯汀史丹（Sebastian Stan），雖然談不上家喻戶曉，卻也是觀眾熟悉的面孔，他的新作「星期一」（Monday），近日在美國 採戲院、隨選視訊同步推出的方式上映，片中他與女主角丹妮絲高（Denise Gough）雙雙正面全裸，還在雅典大街裸體騎車，大膽的表現果然引起話題。

賽巴斯汀史丹與丹妮絲高在「星期一」中扮演一對在雅典的炎熱夏夜裡愛火瞬間燃燒的男女，為了凸顯彼此之間的瘋狂來電，編導特別讓他們在大街上裸體騎車，下車後被警方逮捕，因此在這整段內容中，賽巴斯汀與丹妮絲除了腳上還有穿鞋，其他地方完全赤裸，當然在被警方上銬的鏡頭裡，賽巴斯汀是正面對著攝影 機，「重點」一覽無遺。

儘管賽巴斯汀願意為了影片而投入、沒有任何設限，網友還是覺得他太大方，他雖非漫威影片中最具知名度和人氣的一線要角，所扮演的「酷寒戰士」巴奇未來還會持續在漫威影片登場，無論如何都不是非得一脫搏上位的無名小卒，網友直呼：「實在太犧牲！」甚至懷疑有沒有可能鏡頭是合成、有旁人代他裸露第三點？

事實上，賽巴斯汀雖在美國長大，卻是羅馬尼亞人，有著歐洲人的開放觀念，比不少美國男星敢演，因此不會對正面裸露心生畏懼，不過也要情節有需要，才能讓他願意解放。