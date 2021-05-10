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浩克、黑寡婦 控金球獎性別、種族歧視

記者蘇詠智／綜合報導
馬克魯法洛雖是金球視帝，卻對該獎主辦單位的各種歧視很不接受。（路透資料照片）
馬克魯法洛雖是金球視帝，卻對該獎主辦單位的各種歧視很不接受。（路透資料照片）

曾被視為奧斯卡金像獎重要前哨指標的金球獎，再過兩年就要邁向80屆，卻碰到空前危機。由於洛杉磯時報揭露該獎主辦單位「好萊塢外籍記者協會」不到百位的成員中沒有一位非裔，引起各方撻伐，近日Netflix揚言改革之前不會參加、形同封殺，漫威英雄片兩大要角馬克魯法洛（Mark Ruffalo）與思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）更相繼公開抨擊，讓該獎的名聲蒙上陰影。

金球獎在各大頒獎典禮中，一向出了名的愛捧高知名度紅星，就拿思嘉莉來說，她去年才首度獲奧斯卡提名，但早在10多年前已因「愛情，不用翻譯」（Lost in Translation）、「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring）分別入圍金球獎音樂喜劇類與戲劇類影后，金球獎看似對她照顧有加，哪知道她卻有一堆不愉快的經驗。她在聲明中稱好萊塢外籍記者協會就是有一堆類似淫亂製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）之流聚集起來，想要靠奧斯卡獲得外界的認同，娛樂圈內也跟著仿效，除非整個組織內有一次重整，不然應該是大家背離他們，自己團結起來展現一番新氣象的時候。

思嘉莉更稱每一次參與好萊塢外籍記者協會的訪問，總是有某些人會發出很性別歧視的問題，甚至到了性騷擾的邊緣，因為這樣，她好幾年不參加這些活動了。扮演「浩克」（Hulk）的馬克魯法洛，今年初還以「他是我兄弟」（Know This Much Is True）贏得金球獎視帝，卻坦言：「我沒辦法因身為金球獎得主感到驕傲或快樂。」顯然好萊塢外籍記者協會內部的性別、種族等各種歧視，已嚴重破壞外界對金球獎的觀感。

思嘉莉約翰森抨擊金球獎主辦單位性別歧視，參加訪問常覺得不舒服。（取材自Insta...
思嘉莉約翰森抨擊金球獎主辦單位性別歧視，參加訪問常覺得不舒服。（取材自Instagram）

金球獎 好萊塢 奧斯卡

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