賈斯汀與珍妮佛有過兩年婚姻：我對家人沒控制欲

賈斯汀瑟魯（左）與珍妮佛安妮絲頓（右）曾有過兩年婚姻。（Getty Images）

賈斯汀瑟魯（Justin Theroux）最近帶來驚悚新劇「蚊子海岸」（The Mosquito Coast），飾演帶著全家人移民到墨西哥 的理想主義者，卻因過度執念，讓家人陷入危機，在現實生活中，是否也像影集角色一樣充滿執念，會控制家人的一舉一動？賈斯汀思考片刻後認，「不，我不是這樣的人，我沒有控制欲，除非家人很需要我，我就會幫忙」。

賈斯汀曾與珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）有過兩年婚姻，現今回歸單身，他先前多次被問及是否與前妻不合，他皆不願回應，「我只想跟大家說，不要太相信網友所編造的故事」，如今難得提及家人，似乎證實當初與珍妮佛的相處模式，本來就不會刻意打擾，如今兩人退回到朋友關係，也是好事。

賈斯汀瑟魯主演「蚊子海岸」，挑戰大明星哈里遜福特（Harrison Ford）的經典舊作，被問到是否有壓力，他笑稱一開始當然有，「不過後來我想通了，就像『哈姆雷特』（Hamlet），很多人都演過，每個人都能演出自己的風格」，所以他不去思考是否會能超越前輩，做好自己的本分就好。

賈斯汀大多擔任製片，鮮少主演電影 ，他坦承這次接下「蚊子海岸」，除了因為原著小說 家保羅瑟魯（Paul Theroux）是他的叔叔，「我很榮幸能與家人合作，過程很愉快」，還說一看到劇本，就對這故事愛不釋手，「雖然已經是30多年前的故事，但這次改編得非常精采，完全不覺得過時」，不過拍戲當時新冠肺炎肆虐，再加上拍攝時程極短，讓他無法飽覽當地美景旅遊，讓他或多或少有些遺憾。