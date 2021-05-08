18年助手Jimmy Rich車禍過世 小勞勃道尼悲痛

小勞勃道尼跟Jimmy Rich合作長達18年。（取材自Instagram）

好萊塢 男星小勞勃道尼（Robert John Downey Jr.）的助理吉米李奇（Jimmy Rich），在他身邊已經18年，陪著他歷經高山和低谷，就連粉絲都知道有這名得力助手。不過小勞勃道尼7日在IG發文表示，吉米因車禍 過世，令他非常悲痛。

ETtoday報導，「鋼鐵人」（Ironman）小勞勃道尼發文寫道：「這不是新聞，這是一個可怕而令人震驚的悲劇。昨天晚上8點，吉米李奇在一場致命的車禍過世。」吉米一路陪伴他經歷高低潮，兩人工作上形影不離，小勞勃道尼難過表示：「吉米是我的兄弟、左右手，更是孩子們的叔叔。」

據報導，吉米在小勞勃道尼甚至「漫威」粉絲之中都相當有名，不少影迷也都湧入留言，希望吉米安息。

香港 01報導，Jimmy Rich自2003年以來就一直擔任小勞勃道尼的私人助理，小勞勃道尼多年前曾在頒獎典禮上點名要台下的Jimmy Rich站起來感謝他：「我想感謝一個人，他是我的超能力，我的秘密武器，過去10年來，他一直是我的得力助手，工作中拍攝的每一幕、每一天、每一部續集、每一部動作片、他一直陪伴在我左右，他的名字叫做Jimmy Rich，他就在那裡。兄弟，我愛你！」