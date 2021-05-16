換換口味 9外語劇推薦

《德國83年、86、89》系列海報。（取材自IMDb）

衛報近期整理幾部經典非英語電視劇片單，分別來自德國 、義大利 、丹麥、西班牙、法國等國的電視劇，和我們熟悉的華語與英美劇風味不同。它們大多來自當地的製片公司，創作上有很大的自由和魄力深入本土文化。

《德國83年/86年/89年》

（Deutschland 83/86/89）德國，上架平台：Walter Presents

1983年，一個叫馬丁的24歲東德士兵被挑中執行一項重任——潛入西德，混進負責核威懾計畫的將軍身邊。問題是，馬丁並不想接受這個任務。他根本不是做間諜的料，也沒有接受過特訓。

讓我們了解一下當時的情況：馬丁是一個毛頭小子，既控制不了自己的命運，也左右不了冷戰的進程。他是最後一批反對冷戰、對成年人整天擦槍走火、玩弄陰謀詭計非常反感的年輕人之一。和身體力行表達想法的嬉皮們不一樣，馬丁是軍人，還來自即將失敗的東德。

從馬丁的視角觀看冷戰，等於給「失敗者」講述歷史的機會。要記住，並不存在真正的失敗者，也不會有永不重演的歷史。這部劇的深度或許比另一部1980年代的西方間諜劇《冷戰諜夢》（The Americans）遜色，但它重現了整個80年代東西德的社會形態，堅持拍到柏林牆倒塌，敵人消失，新的混亂生成的時刻。

《巴比倫柏林》海報。（取材自IMDb）

《巴比倫柏林》

（Babylon Berlin）德國，上架平台：Now TV

《巴比倫柏林》是德國史上最昂貴的電視劇。1929年德國威瑪共和國末期，享樂主義的高潮和低迷的經濟注定無法長期共存。一戰的陰影還在刺激神經，紅色政權正經歷壯大和分裂帶來的痛楚。

我們都很好奇，同時不忍卒睹，為何最後是納粹登上歷史舞台，把巴比倫的奢靡絕艷掃進墳墓。

《權力的堡壘》海報。（取材自IMDb）

《權力的堡壘》

（Borgen）丹麥，上架平台：Netflix

前幾年流行過北歐懸疑劇，以氛圍和人性幽微取勝，觀感就是「讓烏雲把你吞沒」。這部北歐政治劇也與他國政治劇的風味不同。丹麥首位女首相作為「政治意外」的產物登台後，照例少不了激烈的政治鬥爭。她的善良天真哪怕在小國政壇亦屬孤例，卻因此得以深入政客絕難進入之處，看見政客視而不見或首先拋棄的犧牲品。劇中大段的台詞很精彩，它們讓「政治」從一個偏負面的詞趨於中性，更富人性。

《蛾摩拉》海報。（取材自IMDb）

《蛾摩拉》

（Gomorrah）義大利，上架平台：Now TV

由義大利人拍的義大利黑幫片，光這一點就足夠吸引人。

老大被抓，權力真空，地下王國暴亂四起。拿坡里的黑手黨個個陰鬱凶殘，制衡他們的不是法律和秩序，能平息躁動的只有他們自己。

他們是誰？不是高高在上的教父們，而是活著在貧民窟長大的幸運兒。這群獸性過大的人，為什麼仍然是人？紀實的義大利黑手黨片無浪漫可言，戰慄就是戰慄，沒有浮華。據說該劇可媲美《火線重案組》（The Wire）和《海濱帝國》（Boardwalk Empire）。但你要相信，越難啃，留在記憶裡的時間就越久，越值得回味。

《騎在暴風之上》海報。（取材自IMDb）

《騎在暴風之上》

（Ride Upon the Storm）丹麥，上架平台：Walter Presents

《權力的堡壘》編劇亞當普里斯（Adam Price）的又一力作，證明了他不僅會拍政治劇，還能拍家庭劇。Lars Mikkelsen是一個世代牧師家族的大家長。主教之位旁落他人之後，他把家人推離自己，卻沒有更加靠近上帝。這部劇裡講的信仰不僅是對上帝，還有對愛的信仰。Mikkelsen兩者皆失，是否仍能尋回被打亂的秩序？

《屍戰朝鮮》海報。（取材自IMDb）

《屍戰朝鮮》

（Kingdom）南韓，上架平台：Netflix

把15世紀到17世紀的朝鮮政治史濃縮進一部劇，用亂世敲開儒家治世的外殼。只不過亂世非戰爭之故，是殭屍來了。

南韓擅長拍政治劇，以凶狠、到位乃至狂顛著稱。殭屍比古代社會三大災難——戰爭、瘟疫和飢荒更可怕，因為它挑戰倫常。在三綱五常的古代朝鮮社會，老媽變成殭屍了要不要燒掉？那國王呢？

《巴黎情報局》海報。（取材自IMDb）

《巴黎情報局》

（The Bureau）法國，上架平台：Sundance Now

法國情報員從敘利亞歸來，開始坐辦公室的日子。辦公環境很普通，同事看起來也很普通，一切都低調克制。但暗戰還在繼續，風起雲湧、力量的角逐就藏在緩緩流過的日常之中。

《紙房子》海報。（取材自IMDb）

《紙房子》

（Money Heist）西班牙，上架平台：Netflix

並不奇怪，Netflix史上全球觀看量最高的海外劇是《紙房子》。

一夥人從事人類最古老行當之一：搶劫。西班牙式的激情，南歐的性感奔放，反政府和羅賓漢傳統，極致的浪漫主義和不可預測，與今天全球的混亂與壓抑合奏出一首震耳欲聾的歌，完全停不下來。

單純的搶劫太膚淺，反抗主義和群眾革命又太枯燥。《紙房子》聰明地結合這兩者，把紅色連帽衫和達利面具象徵的洶湧群情抽象為純粹的藝術。它濾掉其中的沉痛，只把最光輝燦爛的一面呈現在屏幕上。

《困獸之鬥》海報。（取材自IMDb）

《困獸之鬥》

（Trapped）冰島，上架平台：Amazon Prime Video

終於輪到北歐懸疑劇了。被冰雪暴隔絕的小鎮，出現一具只有軀幹的男屍。他國郵輪被迫停靠在港口，警方懷疑嫌犯就藏身其中。

這部劇屬於社會派推理，推理本身比較簡單，但抽絲撥繭的過程中拉拔出一大團黑暗，又是強姦、又是縱火、又是販賣人口……總是這樣的，小社會的陰暗面更使人恐懼，因為風暴過後，人們依然只有彼此。

（取材自澎湃新聞）