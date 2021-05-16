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矛盾「疫」年...電影太少 金球、金酸莓一起拿

娛樂新聞組
麥可林德爾是出名的川普鐵粉，他的作品《絕對證據》被金酸莓頒發「最爛影片」。（取材自IMDb）
麥可林德爾是出名的川普鐵粉，他的作品《絕對證據》被金酸莓頒發「最爛影片」。（取材自IMDb）

去年一整年，好萊塢推出的新片較往年大幅減少，而旨在「表彰爛片、爛演技」的金酸莓獎（Golden Raspberry Awards）也依舊按慣例在奧斯卡獎前一天頒出。有趣的是，去年問世的電影的數量與質量實在捉襟見肘，破天荒出現被金酸莓獎「肯定」的爛片其實同時也是金球獎贏家的奇景。

今年的金酸莓獎「大贏家」非常罕見地落在一部紀錄片上，由枕頭大亨麥可林德爾（Mike Lindell）自導自演的《絕對證據》 （Absolute Proof）獲得「最爛影片」。

麥可林德爾以在明尼蘇達州創立的開孔泡沫塑料枕頭公司起家。在川普從政後，林德爾成了他的堅定擁護者。川普在2020年的總統大選中落敗後，林德爾多次公開力挺，表示選舉涉嫌舞弊。由其自導自演的紀錄片《絕對證據》正是對這次總統選舉的控訴。

不過，從該片在IMDb上3.2分的低分和僅有470人打分來看，林德爾所謂的「絕對證據」站太不住腳。而林德爾本人也追隨川普（2019年最爛男主角獎得主），獲封本屆的「最爛男主角」。

麥可林德爾自導自演的紀錄片《絕對證據》獲得「最爛影片」。（取材自IMDb）
麥可林德爾自導自演的紀錄片《絕對證據》獲得「最爛影片」。（取材自IMDb）

此外，歌手希雅（Sia）跨界執導的長片處女作、歌舞片《幸福剛剛好》（Music）以三獎「領先」，包括她本人的「最爛導演」、凱特哈德森（Kate Hudson）的「最爛女主角」；片中演女兒的梅狄齊格勒（Maddie Ziegler）則獲得「最爛女配角」。

《幸福剛剛好》獲得金球獎最佳音樂/喜劇類電影提名，但也包辦金酸莓獎的三大爛獎。（...
《幸福剛剛好》獲得金球獎最佳音樂/喜劇類電影提名，但也包辦金酸莓獎的三大爛獎。（取材自IMDb）

《幸福剛剛好》在今年的金球獎中其實獲得音樂/喜劇類電影中的「最佳影片」及「最佳女主角」兩項提名，由此可見，去年問世的電影的數量與質量實在是捉襟見肘。同樣，在金球獎中，勇奪音樂/喜劇類最佳影片獎和最佳男主角獎的《芭樂特電影續集：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》（Borat Subsequent Moviefilm）也有兩顆金酸莓入帳，分別是前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）的「最爛男配角獎」以及瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）和朱利安尼的最爛銀幕混搭獎。

上述一部電影能同時入圍金球獎和金酸莓的情形，在歷史上頗為罕見。或許正因為如此，今年的金酸莓獎還特意為2020年頒發了一座「有史以來最爛年」。

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